Fazit zum CARAVAN SALON 2021

KATHREIN Digital Systems profitiert vom Trendthema WiFi & Camping

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 16.09.2021

Für digitales Entertainment beim Campen: Der CAR 150 WIFI DUO soll das Wohnmobil mit schnellem Internet versorgen. (© KDS)

Sehr gute Besucherfrequenz, viele neue Kontakte zu Erstausrüstern, Fachhändlern und Kunden sowie überdurchschnittlich hohes Interesse an digitalen Entertainment-Produkten. Das ist das Fazit des Messeauftritts von KATHREIN Digital Systems beim diesjährigen CARAVAN SALON in Düsseldorf. Dabei standen vor allem die Themen „WiFi & Camping.“ im Vordergrund.

Der WLAN-Router Kathrein CAR 150 WIFI DUO, bestehend aus zwei LTE-, einer GPS- und zwei WLAN Empfangsmodulen, soll das Wohnmobil mit schnellem Internet versorgen. Zunächst stellt die Dachantenne einen Internetanschluss her, baut dann einen gesicherten WLAN-Hotspot für alle Mitreisenden auf und soll so die Grundlage für sämtliche Entertainment-Möglichkeiten liefern. Das Interesse der Fachbesucher galt jedoch ebenso der intuitiven Konfiguration über das selbst entwickelte Webinterface des Routers. Im Antennenbereich standen das HDS 166 plus Set mit Sprachsteuerung zur Ausrichtung der Antenne auf bestmöglichen Empfang sowie die abgesetzte vollautomatische SAT-Antenne CAP 500M plus mit Streaming-Funktion auf Handy/Tablet im Mittelpunkt.

„Der persönliche Austausch – sowohl mit Fachpartnern als auch mit Endkunden – im Rahmen einer solch hervorragend organisierten Messe ist durch nichts zu ersetzen. Wir freuen uns daher umso mehr, dass wir die erste größere Messepräsenz nach den vielen Corona-bedingt entfallenen Auftritten so intensiv für uns nutzen konnten. Wir nehmen ganz viel Begeisterung, Bestätigung und positives Feedback mit, dass wir mit unseren Qualitätsprodukten aktiv einen weiteren Trend im Bereich Camping begleiten können,“ so Andreas Aberle vom Kathrein-Vertriebsteam.

Mobiles Digitalradio

Das Interesse für digitales Entertainment beim Camping erstreckte sich darüber hinaus ebenso auf mobilen Radioempfang. So standen auch Kathrein DAB+ Radios, insbesondere das Kathrein DAB+ 1 Mini, im Fokus der Camper. Zu den Vorteilen dieses Modells gehört neben der kompakten Größe vor allem auch das Design, darunter weiß oder silber lackiertes Echtholz sowie dunkles oder helles Echtholzfurnier. Das DAB+ 1 mini (UVP 139 EUR) empfängt DAB+/UKW-Radio, hat ein gut lesbares OLED-Display, einen integrierten Bluetooth-Empfänger für drahtloses Audio-Streaming und ein akustisch abgestimmtes Holzgehäuse. Zur netzunabhängigen, portablen Verwendung z.B. vor dem Campingmobil verfügt es über einen integrierten Lithium-Akku, inklusive LED Anzeige für Akku-Ladezustand und Bluetooth-Verbindung.