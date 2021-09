Bell-Up-to-Date – Das Magazin für Technik, die verbindet

Neues BellEquip Magazin mit Schwerpunkt Wireless

Multimedia E-Technik | 0 | | Wolfgang Schalko | 16.09.2021

(© BellEquip GmbH)

BellEquip, der niederösterreichische Systemanbieter infrastruktureller Lösungen für den effizienten und sicheren Betrieb elektronischer Anwendungen, präsentiert in seinem neuen Magazin ganz im Sinne des Unternehmens-Slogens „Technik, die verbindet!” Wissenswertes und Neues rund um das Thema Wireless.

Der Leser wird nicht nur über die wichtigsten Trends in der Datenkommunikation und die größten Potenziale und Möglichkeiten neuer Technologien wie 5G, LoRa, Sigfox, NB-IoT, Wi-Fi 6 oder SD-WAN informiert, sondern bekommt vor allem Hard- und Software-Lösungen vorgestellt, die auf Innovation und Zukunftsfähigkeit setzen.

Das Team von BellEquip investiert viel Zeit, um ein umfassendes Know-How in allen neuen Technologien aufzubauen. „Nur so können wir die Kunden optimal über verschiedene Vor- und Nachteile der jeweiligen Technologien und ihre Anforderungen informieren und beraten“, sind sich die beiden Geschäftsführer Martin Hinterlehner und Günther Lugauer einig. Das Bell-Up-to-Date Magazin erscheint ein- bis zweimal im Jahr und rückt gezielt ein Schwerpunkthema in den Fokus.

16-köpfiges Team mit der Technik, die verbindet

Im Portfolio des Waldviertler Unternehmens sind rund 5.000 Konnektivitäts-Lösungen und davon mehr als 1.000 Geräte prompt ab Lager Zwettl verfügbar. Als kompetenter Systemanbieter setzt BellEquip auf persönliche Beratung: „Unser Ziel ist es, gemeinsam mit dem Kunden die besten Lösungen zu finden, um deren Anwendungen zukunftsfähig, sicher und höchst verfügbar zu machen“, erklärt Günther Lugauer.