Loewe klang bar5 mr und Loewe klang sub5

Audioneuheiten von Loewe

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 17.09.2021

Die Loewe klang bar5 mr soll die Herzen von Filmliebhabern höherschlagen lassen: Der Hersteller verspricht akustische Höchstleistungen und präzisen Klang. Die Soundbar im Verbund mit dem Subwoofer soll eine Gesamtmusikleistung von 800 Watt erreichen. (© Loewe)

Loewe präsentiert seine neuen Audioprodukte: Loewe klang bar5 mr und Loewe klang sub5. Der Hersteller verspricht mit der Soundbar "akustische Höchstleistungen und präzisen Klang". Ausgestattet mit Dolby Atmos, DTS-X, DTS Play-Fi, Atmos virtual, Virtual X und Dolby Atmos Music, soll die Soundbar für ein eindrucksvolles Filmerlebnis sorgen. Der drahtlose Subwoofer Loewe klang sub5 rundet das Klangbild ab. Die Produkte sind ab sofort im Fachhandel erhältlich.

Loewe verspricht mit der klang bar5 mr akustische Höchstleistungen und präzisen Klang. Die Soundbar gemeinsam mit dem Subwoofer Loewe klang sub5 soll eine Gesamtmusikleistung von 800 Watt garantieren. Sie sind ausgestattet mit Dolby Atmos, DTS-X, DTS Play-Fi, Atmos virtual und Virtual X. Ebenfalls an Bord ist die Soundtechnologie Dolby Atmos Music, welche für räumlichen 3D-Sound sorgen soll. Für die Nutzung muss eine Apple TV-Box an die Soundbar angeschlossen und die Musik über Apple Music abgespielt werden.

Starker Bass

Der drahtlose Subwoofer Loewe klang sub5 soll das Klangbild der klang bar5 mr kraftvoll abrunden. Die spezielle Bauweise des Subwoofers ermöglicht es den Akustikingenieuren, zwei 6-Zoll-Aktivlautsprecher und vier Passivradiatoren in Form eines Hexagons unter dem Akustikstoff anzuordnen. Durch dieses Prinzip erreicht der kompakte Subwoofer laut Hersteller ein beeindruckendes Bassfundament und bleibt zugleich komplett vibrations- und schwingungsfrei.

Grenzenloses Entertainment

Dank einer nativen App und umfangreichen Wireless-Fähigkeiten werden sämtliche Streaming-Dienste, sowie Technologien wie Google Chromecast und Apple AirPlay 2 unterstützt. Somit können Nutzer aus einer Vielfalt von Services wie etwa Spotify, Amazon Music, Tidal, Deezer und Internetradio wählen. Außerdem ist die Soundbar mit drei HDMI-Anschlüse, 4K-Upscaling und 4K-Pass-Through ausgesgattet. Damit können UHD-Player, Set-Top-Boxen und Spielekonsolen verbunden werden. Die neue Loewe klang remote soll einen schnellen und unkomplizierten Zugriff auf alle Entertainment-Optionen der Soundbar ermöglichen.

Klare Designsprache

Auch in puncto Design sollen die Loewe klang bar5 mr mit Loewe klang sub5 überzeugen: Durch die klare Formensprache und hochwertigen Materialien sollen sie laut Hersteller jedes Interieur bereichern. Das elegante Akustikgewebe sorgt für einen anspruchsvollen Look und fügt sich nahtlos in das Wohnambiente ein. Leicht zugängliche lokale Tasten mit Multicolor-Status-LEDs sollen das Design harmonisch abrunden.

Die Loewe klang bar5 mr mit dem Loewe klang sub5 sind ab sofort im Fachhandel erhältlich (1.359,00€ UVP).