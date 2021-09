Ab Modelljahr 2017

Disney+ ab sofort auf Panasonic 4K TVs

Julia Jamy | 21.09.2021

Disney+ ist ab sofort auf allen 4K TVs von Panasonic verfügbar, die ab 2017 auf den Markt gekommen und mit dem "My Home Screen"- Betriebssystem ausgestattet sind. (© Panasonic)

Besitzer eines 4K-Fernsehers von Panasonic können ab sofort den Streamingdienst Disney+ nutzen und werbefreies Streaming und die neuesten Veröffentlichungen genießen. Disney+ ist auf allen Panasonic 4K TVs verfügbar, die ab 2017 auf den Markt gekommen und mit dem „My Home Screen“-Betriebssystem ausgestattet sind.

Zuschauer finden das Symbol der Disney+ App im Home Screen. Disney+ ist das spezielle Streaming-Angebot für alle Fans von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, The Simpsons und vieles mehr. In ausgewählten internationalen Märkten umfasst der Dienst auch die neue Marke Star für allgemeine Unterhaltungsinhalte. Das Angebot bietet werbefreies Streaming sowie eine ständig wachsende Sammlung exklusiver Inhalte, darunter Spielfilme, Dokumentationen, Live-Action- und Zeichentrickserien sowie Kurzfilme. Der Name Disney steht für unvergleichliche Film- und Fernsehunterhaltung. Damit ist Disney+ die exklusive Streaming-Plattform für die neuesten Veröffentlichungen der Walt Disney Studios. Über Star wird ein umfangreiches Angebot von 20 th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight Pictures und anderen geboten.