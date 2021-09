Traditionelles Handwerk mit neuen Kompetenzen

EuroSkills: Lehrberufe werden digitaler

Hintergrund | 0 | | Dominik Schebach | 21.09.2021

Auch die Lehre wird zunehmend digitale. So werden nicht nur neue Lehrberufe wie "Applikationsentwicklung - Coding" geschaffen, sondern auch klassische Lehrberufe um digitale Zusatzmodule ergänzt. (© EuroSkills)

Morgen ist die Eröffnungsveranstaltung der EuroSkills in Graz. Die Berufs-EM der Lehrberufe wird dabei auch ein Wettbewerb der digitalen Technologien. Denn wie eine Erhebung von World Skills International zeigt, können sich auch die Lehrberufe der stetig voranschreitenden Digitalisierung nicht entziehen.

Wenn die rund 400 Nachwuchskräfte aus 22 Ländern ab Donnerstag am Gelände des Schwarzl-Freizeitzentrums in Premstätten bei Graz um die besten Platzierungen rittern, dann zählen nicht nur Nervenstärke und Berufserfahrung, sondern zunehmend auch digitale Kompetenzen: Von den 56 internationalen Skills-Berufen nutzen laut World Skills International bereits an die zwei Drittel digitale Techologien. Im Bereich von Datenbanken und Online-Kommunikationstools beträgt der Digitalisierungsgrad in den Lehrberufen sogar nahezu 100%.

„Unsere Fachkräfte von morgen beweisen im Rahmen der Berufseuropameisterschaften, dass sie über eine Top-Ausbildung im klassischen Handwerk genauso wie im Umgang mit modernen Technologien verfügen“, betont deswegen auch EuroSkills 2021-Aufsichtsratvorsitzender Josef Herk. Und für Stefan Praschl, Vizepräsident von World Skills Europe, beweist die Erhebung, „dass digitale Tools auch in der dualen Ausbildung unverzichtbar geworden sind, um den heutigen Anforderungen zu entsprechen.“

Klassisches Handwerk erfolgt immer digitaler

In der Ausbildung werden deswegen neue „digitale“ Lehrmodule integriert, bzw neue Lehrberufe eingeführt, wie Herk und Praschl betonen. Selbst in traditionellen Handwerksberufen wie bei den Tischlern oder im Bau halte die Digitalisierung so immer stärker Einzug. So wurde etwa bei den Tischlern mit dem Lehrberuf Tischlereitechnik (mit den Zweigen Planung und Produktion) ein völlig neues zusätzliches Berufsbild geschaffen: Arbeitsaufträge werden digital erfasst und geplant, auch die Vorfertigung erfolgt über programmierte CNC-Fräsmaschinen. Modernste digitale Präzisionswerkzeuge haben hier längst das Bild der klassischen Hobelmaschine abgelöst.

Aber auch der Baubereich erlebt einen veritablen Digitalisierungsboom: Digitale Modellierungen wie das Building Information Modeling haben sich etabliert. Um mit den modernen Tools arbeiten zu können, werden Baulehrlinge seit kurzem mit Tablets ausgestattet. Erst kürzlich wurden zudem die Weichen für den Lehrberuf des „digitalen Fertigungstechnikers“ gestellt – ein digitalorientiertes Zusatzmodul für angehende Metalltechniker und Mechatroniker.

Neue Lehrberufe

„Die Digitalisierung verändert die Berufswelt massiv. Mit einer digitalen Offensive in der dualen Ausbildung wollen wir für hochqualifizierte Fachkräfte sorgen. Deshalb modernisieren wir bestehende Berufsbilder und schaffen neue Lehrberufe“, erklärt Bundesministerin Margarethe Schramböck Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Erst im September wurden wieder zwei neue Lehrberufe geschaffen: Neben „Applikationsentwicklung – Coding“ können Interessierte ab sofort auch eine Lehre im Bereich „Informationstechnologie“ absolvieren.