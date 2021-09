Franzosen steigen in den heimischen Video-on-Demand-Markt ein

A1now TV und CANAL+ besiegeln strategische Partnerschaft

Telekom Multimedia | 0 | | Dominik Schebach | 22.09.2021

Marcus Grausam, CEO A1 Österreich, Ernst Jan van Rooijen, CFO CANAL+ Luxembourg (M7 Group), Hans Troelstra, CEO CANAL+ Luxembourg (M7 Group) sowie Matthias Lorenz, Senior Director, Transformation, Market & Corporate Functions, A1 Österreich bei der Vertragsunterzeichnung zur Kooperation von A1 und CANAL+.

Das Interesse an Bewegtbild und Video-on-Demand nimmt zu. Auch bei A1 nimmt TV deswegen einen immer größeren Stellenwert ein. Nun hat sich der Betreiber einen großen internationalen Partner geholt. HD Austria-Mutter CANAL+ wird über eine Partnerschaft mit A1 – bzw über A1nowTV – in den österreichischen Markt einsteigen.

„Nach dem erfolgreichen Aufbau von A1now TV war es Zeit für den nächsten Schritt. Mit CANAL+ haben wir einen internationalen Partner, der viel Content Know-how mitbringt. Es ist eine Partnerschaft, um gemeinsam ein starkes lokales Content-Angebot zu entwickeln“, erklärt Matthias Lorenz, A1 Senior Director, Transformation, Market & Corporate Functions, zur neuen Partnerschaft.

A1 setzt bei seinem TV-Angebot auf das sich ändernde Mediennutzungsverhalten – besonders bei jüngeren Seherinnen und Sehern. Linearer TV Konsum, rückt dabei nach Ansicht von A1 immer mehr in den Hintergrund. Video on Demand und mobile Nutzung sind für den Betreiber die Gewinner um die Aufmerksamkeit. Bereits seit 2018 produziert A1 unter dem Namen A1now TV Magazine und Bewegtbild-Content, der darauf abzielt dem geänderten Mediennutzungsverhalten Rechnung zu tragen. Im Jahr 2019 wurde das Content-Know-how von Österreichs größtem Kommunikationsunternehmen in der A1now TV GmbH gebündelt: A1now war von Anfang an für alle A1 TV Kunden „klassisch“ über die A1 TV Box, aber auch über die A1 Xplore TV- Box und App sowie im Web verfügbar. Mit einem Schwerpunkt auf österreichischen Content konnten neue Sehern von Formaten wie „JEDER.MANN – Des is Soizburg“, „AUX“ oder „Was Geht?“ gewonnen werden. Auch die A1 eSports League findet auf A1now ihre Heimat im TV.

Die europäische CANAL+ –Gruppe gilt als eine der weltweit größten TV-Plattformen mit mehr als 22 Millionen Abonnenten, davon mehr als 14 Millionen in Europa. Für Österreichs TV-Konsumenten bedeutet die Partnerschaft in erster Linie eine riesige, zusätzliche Auswahl an TV- Content. Hierzulande ist der Konzern vor allem durch seine TV-Plattform HD Austria bekannt, die derzeit mehr als 200.000 Kunden zählt.

„Wir gehen mit A1 eine Partnerschaft ein, um den österreichischen TV-Markt mit einem Angebot aufzumischen, das exklusive europäische und internationale Inhalte mit modernster On-Demand-TV-Technologie kombiniert. In Frankreich haben wir fast neun Millionen Kundinnen und Kunden, von denen bereits 70% die On-Demand-Dienste nutzen“, betont CANAL+ Luxembourg Manager und Direktor von HD Austria, Martijn van Hout. „Die CANAL+ Gruppe verfügt über großes Know-how in der Entwicklung von Content und Angeboten für seine unterschiedlichen Märkte. Wir sind bereit, damit auch den österreichischen Markt zu erobern.“