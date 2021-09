Mit 3-fach-Filter

„Smart“: Hama präsentiert neuen Luftreiniger

Hausgeräte | 0 | | Julia Jamy | 22.09.2021

Der neue Luftreiniger "Smart" von Hama ist per Sprachbefehl steuerbar und beseitigt bis zu 99,95 Prozent kleinste Partikel und Gerüche. (© Hama)

Hama stellt seinen neuen Luftreiniger „Smart" vor. Das Gerät ist per Sprachbefehl via Amazon Alexa oder Google Assistant und über die Hama Smart Home-App steuerbar. Dank seines 3-stufigen Filtersystems filtert er Pollen, Tierhaare, Milben, Viren und Bakterien. So soll die Luft bis zu 99,95 Prozent von kleinsten Partikeln und Gerüchen gereinigt werden.

Pollen, Tierhaare, Milben, Viren und Bakterien filtert er dank seines 3-stufigen Filtersystems, bestehend aus einem Hepa13-Filter (H13) und einem Vor- sowie einem Aktivkohlefilter. Die Luft ist danach zu 99,95 Prozent sogar von kleinsten Partikeln und Gerüchen gereinigt und spürbar hygienisch frisch. Dabei schafft der Reiniger eine Raumgröße von 65 Quadratmetern mit einer Luftreinigungsrate von 250 Kubikmetern pro Stunde. Der Luftsensor analysiert dabei von selbst die Raumluft und stellt automatisch die nötige Lüfterdrehzahl zur Partikelbeseitigung ein. Dabei kann der Raumluftreiniger eine Wifi Direktverbindung zum Router herstellen.

Im Handel ist der Luftreiniger „Smart“ mit 3-fach-Filter für 199€ UVP erhältlich.