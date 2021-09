Drei TV oder Drei HomePlay für 2 Jahre gratis

Drei wertet 5G-Datentarife auf

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 23.09.2021

Unter dem Motto „So geht 5G“ startet Drei heute eine Offensive für die jüngste Mobilfunkgeneration im Datenbereich. Neukunden mit den drei PowerNet 5G Tarifen erhalten zusätzlich zwei Jahre Fernsehen mit DreiTV oder Online-Gaming mit Drei HomePlay.

Mit dem Tarif PowerNet L erhalten Kunden bereits ab 19 Euro monatlich (bei 2 Handyverträgen mit Kombi-Vorteil) unlimitiertes Datenvolumen. PowerNet XL und XXL gibt es bereits ab 29 Euro bzw. 49 Euro monatlich. – Ohne Kombivorteile (dh. Ohne aktive Handyverträge im Haushalt) kosten die Tarife 33, 43 bzw 63 Euro. Dazu gibt es für zwei Jahre kostenlos Drei Homeplay oder Drei TV. Gleichzeitig kostet das Aktivierungsentgelt nur reduzierte 19,90 Euro statt 69,90 Euro.

Wählt der Kunde DreiTV so erhält er für zwei Jahre Zugang zu mehr als 50 TV-Sendern auf allen Geräten. Mit Drei HomePlay für unlimitiertes Cloud Gaming gibt es in demselben Zeitraum mehr als 500 Games ohne Extrakosten. – ohne Konsole, direkt am TV, PC und Smartphone. Businesskunden erhalten ab PowerNet L wahlweise einen 5G-Router-Bonus (72 Euro netto) und somit die AVM Fritzbox 6850 (5G) um 0 Euro.