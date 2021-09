Mehr als 150 offene Stellen

MediaMarkt sucht dringend Personal

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 23.09.2021

MediaMarkt ist auf Personalsuche. (Bild: MediaMarkt)

Den gravierenden Personalmangel in der Branche bekommt scheinbar auch MediaMarkt zu spüren. Der Elektroriese sucht händeringend nach neuen Mitarbeitern – aktuell sollen mehr als 150 Stellen besetzt werden. Nächstes Jahr sollen zusätzlich 100 neue Lehrlinge aufgenommen werden.

Aktuell sind bei MediaMarkt in Österreich mehr als 150 offene Stellen ausgeschrieben, zusätzlich werden im nächsten Jahr wieder 100 Lehrstellen besetzt. „Wer sich für Technik und Innovation interessiert, gerne mit Menschen arbeitet und einen sicheren Arbeitsplatz mit digitalem Zukunftspotential sucht, der ist bei MediaMarkt richtig!“, wirbt der Elektroriese.

Interessierte können ihre Bewerbungsunterlagen online unter mediamarkt.at/karriere einreichen.

Wovon andere träumen, steht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von MediaMarkt an der Tagesordnung: die neuesten technischen Innovationen, Produktreleases und Trends als Erster und vor allen anderen kennenlernen. Ganz nebenbei gibt es den digitalen Technik- und Wissensvorsprung noch mit dazu. Diese Zukunftsorientiertheit spiegelt sich nicht nur im Produktangebot, sondern im gesamten Geschäftskonzept von MediaMarkt wider. Als Branchenvorreiter und international führendes Unternehmen setzt MediaMarkt bereits seit Jahren auf ein erfolgreiches Omnichannel-Modell, das die über 50 stationären Märkte nahtlos mit den digitalen Kanälen verknüpft. MediaMarkt zählt zu den größten Retailern Europas und zu den größten eCommerce-Playern Österreichs.

MediaMarkt biete seinen Mitarbeitern sowie Lehrlingen „nicht nur die Sicherheit eines großen Unternehmens, sondern garantiert als Arbeitgeber und Ausbildner Stabilität und Zukunftsperspektiven“, wie es heißt. Christoph Dietrich aus der Geschäftsführung von MediaMarkt Österreich, sagt: „Ein sicherer Arbeitsplatz ist in agilen und herausfordernden Zeiten wichtiger denn je. Als Marktführer und einer der größten Retailer Europas bieten wir einerseits die Sicherheit eines renommierten und stabilen Arbeitgebers, gleichzeitig sind wir mit unserer Ausrichtung und Strategie immer am Puls der Zeit, wie etwa mit unserem Omnichannel-Modell. Wir haben damit ein erfolgreiches Geschäftskonzept für die Zukunft etabliert und wollen mit unseren Produkten und Services das Leben der Menschen bereichern und vereinfachen, im Heute und im Morgen. Wir suchen Mitarbeiter, die Freude am Umgang mit Menschen haben und eine große Serviceorientierung sowie eine Leidenschaft für Technik und Innovation mitbringen. Auch die Lehrlingsausbildung hat bei uns einen hohen Stellenwert. Wer sich für eine langfristige Karriere in einem Top-Unternehmen interessiert, der ist bei uns an der richtigen Adresse. Wir freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen, gerne auch von Neueinsteigern in die Handelsbranche.“

MediaMarkt ist seit mehr als 30 Jahren in Österreich vertreten und beschäftigt derzeit rund 2.900 Mitarbeiter in den über 50 stationären Märkten in ganz Österreich sowie im Headquarter in Vösendorf. Aktuell sind über 150 offene Stellen in den unterschiedlichsten Positionen in allen Abteilungen ausgeschrieben – vom Markt und der Kassa, über das Lager und die Logistik bis hin zu Service und Zentralverwaltung. Mitzubringen gelte es, neben einem grundlegenden Interesse an Technik, ein hohes Maß an Serviceorientiertheit.

Alle offenen Positionen sowie die Bewerbungsmodalitäten sind unter mediamarkt.at/karriere zu finden.

Lehrlinge gesucht

Nächstes Jahr sollen bei MediaMarkt wieder 100 Lehrstellen besetzt werden. Dietrich erklärt: „Die Lehrlingsausbildung bei MediaMarkt stellt neben einem hohen Praxisbezug vor allem die individuelle Begleitung und Förderung junger Menschen in den Fokus. Neben Technik-Wissen und Kundenorientiertheit gewinnt die digitale Ausrichtung laufend an Bedeutung. Dies spiegelt sich in der dreijährigen Lehre zum/r Elektro- und Elektronikfachberater/in mit Schwerpunkt ‚Digitaler Verkauf‘ bei MediaMarkt wider – eine österreichweit einzigartige Ausbildung mit Zukunftschancen, abwechslungsreichen Tätigkeiten und coolen Karrieremöglichkeiten.“

Bewerbungen für den Start der Lehrausbildung im Sommer 2022 sind ab Spätherbst möglich. Detaillierte Infos zur Lehrausbildung unter mediamarkt.at/lehre.