Nokia G50: Kostengünstiger Einstieg in die 5G-Welt

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 23.09.2021

Mit dem Nokia G50 will HMD Global einen kostengünstigen Einstieg in die 5G-Welt ermöglichen.

HMD Global will 5G nun auch in den Einstiegsbereich bringen. Mit dem neuen Modell G50 stellt das Unternehmen sein bisher günstigstes Smartphone für die neue Mobilfunkgeneration vor. Aber auch für dieses Gerät gibt es drei Jahre Sicherheits-Updates und eine zweijährige Garantie.

Bis zum Jahr 2024 werden voraussichtlich 40% der Welt mit 5G-Netzen versorgt sein. Mit seinem Lifestyle-Smartphone Nokia G50 gibt sich HMD Global vorbereitet: So sind die monatlichen Sicherheits-Updates für mindestens drei Jahre garantiert. Die Daten werden dabei in einem Rechenzentrum in Finnland verwaltet und durch strenge europäische Vorschriften, auf Grundlage der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), geschützt. Zusätzlich wird das Gerät laut Aussendung von HMD Global mit einer zweijährigen Garantie ohne zusätzliche Kosten geliefert.

Für den Normalverbraucher ist dies zwar beruhigend. Wichtiger sind für die Konsumenten allerdings die Hardware-Specs und auch da gibt sich das Nokia G50 keine Blöße. Auf dem 6,82 Zoll HD+-Display werden die Inhalte gestochen scharf dargestellt. Das Nokia G50 ist mit einer 48-Megapixel-Kamera mit drei Objektiven und KI-Funktionen ausgestattet. Damit sollen Nutzer bestens gerüstet sein, um jeden Moment festzuhalten – von den Wundern der Natur bis hin zu Aufnahmen von Freunden und Familie – und das bei jedem Licht.

Eine Akkukapazität von 4850 mAh sorgt dafür, dass das Nokia G50 auch die längsten Tage übersteht. Und mit der 18 Watt-Schnellladefunktion vergeuden Nutzer keine Zeit an der Steckdose.

„Unser Ziel war es schon immer, hochwertige Mobiltechnologie für jeden erschwinglich zu machen“, erklärt Florian Seiche, CEO von HMD Global, die Philosophie hinter dem Gerät. „Mit dem Nokia G50 ist es uns nun gelungen, noch mehr Menschen den Zugang zu moderner 5G-Technologie zu ermöglichen. Und das nicht nur heute, sondern auch in Zukunft – dank unserer regelmäßigen Software-Updates und hochwertigen Materialien. Wir wollen den Menschen ein gutes Gefühl dabei geben, ihr Smartphone länger zu behalten und der Wegwerfkultur etwas entgegenzusetzen. So können wir alle unseren ökologischen Fußabdruck reduzieren.“

Für diesen Nachhaltigkeitsgedanken arbeitet HMD Global mit Ecolog zusammen. Gemeinsam mit dem Start-up pflanzt HMD Global für jedes verkaufte Nokia G50 zehn Bäume. Das Nokia G50 ist laut HMD Global ab sofort für einen UVP von 269 Euro verfügbar.