Interaktive Plattform

Mehr als 1000 Besucher bei der IM TOP Virtual Edition

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 27.09.2021

Adolf Markones, Executive Managing Director Ingram Micro Österreich, eröffnet mit den Ö3-Moderatorinnen Elke Rock und Olivia Peter die Ingram Micro TOP21 Virtual Edition.

Mehr als 1.000 Besucher konnte Ingram Micro zu seiner 23. IM TOP begrüßen. Die Fachhandelsmesse ist dieses Jahr erstmals als hybride Veranstaltung über die Bühne gegangen. Eine ausgeklügelte Plattform, an die 50 namhaften Brands sowie ein abwechslungsreiches Programm aus Live-Vorträgen und interaktivem Entertainment sorgten dabei für ein entsprechendes Messeerlebnis für die Teilnehmer.

Interaktiv und digital – das waren die Eckpunkte, welche die diesjährige IM TOP Virtual Edition bestimmten. Die eigens programmierte Eventplattform bot dabei den Ausstellern in ihren virtuellen Messeständen in einen persönlichen Austausch zu treten. Dazu dienten vielfältige Interaktionsmöglichkeiten wie Audio- und Videocalls oder Screen Sharing, womit auch ein gewisses Live-Messe-Gefühl aufkam.

„Die erste virtuelle TOP war ein voller Erfolg: Es ist uns wie bei der Live-Messe gelungen, unsere Aussteller und Partner zusammenzubringen und neue Geschäftsmöglichkeiten anzustoßen. Durch die spannenden Vorträge konnten wir außerdem einen Einblick in die weiteren Entwicklungen im Channel geben“, ist Adolf Markones, Executive Managing Director Ingram Micro Österreich, stolz.

Durch den Tag führte das Ö3-Moderatorinnen-Duo Elke Rock und Olivia Peter. Sie konnten zahlreiche Vortrags- und Interviewpartner in den TV-Studios begrüßen. Während Ingram Micro-Experten Einblicke in Themen wie Cyber Security, Channel Financing und Cloud ermöglichten, präsentierten Hersteller wie HP, Microsoft, Motorola oder Samsung ihre Produktwelten. Im Hauptstudio konnten sich alle Besucher miteinander austauschen und neue Kontakte knüpfen.

Nach dem offiziellen Ende des Messeprogramms und der Verabschiedung durch die Geschäftsführung von Ingram Micro Österreich um 19:00 Uhr nutzten so manche Besucher und Aussteller die Plattform noch bis spät in die Nacht zum gemeinsamen Austausch. Die Messe und alle Inhalte stehen den Kunden noch bis Ende September unter at.e-v-e.live zur Verfügung. Interessierte, die die Messe-Plattform für eigene Events verwenden möchten, steht Michael Tropper, Head of Marketing & PR bei Ingram Micro Österreich, für weitere Informationen unter michael.tropper@ingrammicro.com zur Verfügung.