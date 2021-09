„Die größte digitale Kampagne in der WMF Unternehmensgeschichte“

WMF Re-Branding Kampagne „Feel Perfection“

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 27.09.2021

WMF startet mit einer breit angelegten digitalen Re-Branding Kampagne. Das Thema: „Sieh die Perfektion, schmecke die Leidenschaft für beste Produkte und berühre das Streben nach Design in höchster Qualität. Denn WMF ist überall dort, wo Handwerkskunst, Design und perfekte Qualität zuhause sind – und das seit 165 Jahren.“

WMF möchte sich im Rahmen einer breit angelegten digitalen Re-Branding Kampagne in Richtung „Modern Luxury“ positionieren – „mit einem gestrafften Produktsortiment, das die Kernkompetenzen Design, Innovation und Craftsmanship in den Fokus rückt“, wie WMF sagt. „Feel Perfection“ wird ab dem 27. September über einen Zeitraum von fünf Wochen als größte digitale Kampagne in der WMF Unternehmensgeschichte Deutschland- und Österreich-weit ausgerollt und über alle Kanäle gespielt.

Unter dem Slogan „Feel Perfection“ bediene sich der neue Markenauftritt einer reduzierten, hochwertigen Bildsprache und rücke immer die Verbindung aus Premium-Produkten, außergewöhnlicher Handwerkskunst und innovativem Design, Made in Germany, in den Fokus, wie das Unternehmen erklärt. „Die Bildsprache fokussiert sich auf den perfekten Moment zwischen Person und Produkt und das damit verbundene sinnliche Erlebnis. Dabei bleibt das Produkt ikonischer Mittelpunkt und folgt konsequent dem ‚weniger ist mehr‘ Prinzip. Optisch sind die Bilder in ein kosmopolitisches Umfeld mit dem Flair einer internationalen Metropole eingebettet.“

Kilian Manninger, President Consumer BU WMF GmbH, erklärt dazu: „Unser neuer kommunikativer Ansatz ist Teil einer ganzheitlichen Markenstrategie, welche die Rolle von WMF als Premiummarke besonders auch in der internationalen Wahrnehmung schärfen und stärken soll. Seit fast 170 Jahren steht unsere Marke für Premiumprodukte, die sich durch Innovation, Einzigartigkeit, Ästhetik und Funktionalität auszeichnen – dies spiegelt sich nun auch in unserem Markenauftritt wider.“

Startschuss für eine Brand Experience über alle Touchpoints

Das neue WMF-Markenerlebnis wird unter anderem auf allen digitalen WMF-Kanälen, am Point of Sale sowie in der aktuellen Herbstkampagne, die am 27.9.2021 Online und auf Social Media startet, inszeniert. Unterstützt wird der Re-Branding-Prozess von der größten digitalen Kampagne, die das Unternehmen jemals umgesetzt hat. Allein im Kampagnenzeitraum zwischen 27. September und 30. Oktober sollen rund 170 Millionen Kontakte generiert werden. WMF präsentiert sich hier mit aufmerksamkeitsstarken Werbemitteln auf reichweitenstarken Kanälen und einer ganzheitlichen Zielgruppenansprache entlang der gesamten Customer-Journey. Das WMF Markenvideo soll breite Aufmerksamkeit generieren und der Kampagne einen zusätzlichen Push verleihen.

WMF sagt: „Die einzigartige Produktinszenierung für alle Sinne am Point of Sale hebt das Premium Markenkonzept auf ein neues Level und begleitet die Kunden über den gesamten Entscheidungsprozess hinweg. Attraktive Maßnahmen, die den neuen Look mit emotionalen Produkterlebnissen verbinden, steigern die Begehrlichkeit der Marke WMF und sorgen für eine erhöhte Frequenz in Handel, Ladengeschäften und Online Shops.“

Den aktuellen Markenfilm, der vom australischen Regieduo The Apiari umgesetzt wurde, finden Sie unter wmf.com/de/perfection.