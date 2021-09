Austrian Retail Innovation Awards 2021

Handelsverband zeichnet Unternehmen für innovative Lösungen aus

Hintergrund | 0 | | Julia Jamy | 29.09.2021

Am 18.11.2021 finden zum sechsten Mal die Austrian Retail Innovation Awards statt. Der Award zeichnet österreichische Handelsunternehmen für den Einsatz herausragender, innovativer Lösungen aus. (© Handelsverband)

Zum sechsten Mal vergibt der Handelsverband die Austrian Retail Innovation Awards. Der Award zeichnet österreichische Handelsunternehmen für den Einsatz herausragender, innovativer Lösungen aus. Die Verleihung findet im Rahmen des Tech Day am 18.11.2021 in Wien statt.

Zum sechsten Mal werden 2021 die Retail Innovation Awards vom Handelsverband ausgeschrieben. Der Award zeichnet Handelsunternehmen für den Einsatz herausragender, innovativer Lösungen aus und wird im Zuge der Veranstaltung Tech Day am 18. November 2021 verliehen.

Berechtigt zur Teilnahme sind in Österreich tätige Unternehmen des Einzelhandels, Großhandels/B2B und E-Commerce. Die Teilnahme an der Ausschreibung ist kostenlos und in 5 Minuten online erledigt.

Es werden Sieger in den folgenden Kategorien ausgezeichnet: Best In-Store Solution, Best Online bzw. Mobile Solution und Best Omnichannel Innovation.

Die Sieger werden durch die Jury – bestehend aus den Innovationsverantwortlichen der Mitglieder des Handelsverbandes – ermittelt. Die Gewinner erhalten im Rahmen der Veranstaltung Tech Day die Möglichkeit, ihre Innnovationen vor über 200 Gästen in einer Kurzpräsentation vorzustellen sowie umfangreiche mediale Präsenz in allen Kommunikationsmedien des Verbandes.

Ende der Einreichfrist: Freitag, 8. Oktober 2021