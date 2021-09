Testsieger

Magenta gewinnt Connect Breitband- und Festnetztest

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 29.09.2021

Magenta Telekom gewinnt mit der Note „Sehr gut“ den diesjährigen Test für bundesweite Anbieter in Österreich. Das ist bereits die zweite Auszeichnung für den Betreiber in kurzer Zeit, nachdem erst vor wenigen Wochen das Unternehmen auch mit dem Ookla Speedtest Award für das schnellste Festnetz in Österreich ausgezeichnet worden war.

„Zum dritten Mal in Folge liegt Magenta Telekom in unserem Breitband- und Festnetztest Österreich souverän unter den bundesweiten Anbietern vorn“, schreibt die Fachzeitschrift connect (Ausgabe 11/2021) in ihrem Testurteil. „Insgesamt sind die Ergebnisse unseres diesjährigen Breitband- und Festnetztests in Österreich sehr erfreulich: Vor allem die Topplatzierten konnten sich ge­genüber dem Vorjahr klar ver­bessern, bei den Regionalan­bietern gilt dies sogar für alle Testkandidaten. Glückwunsch an Magenta Telekom, die bundesweit zum dritten Mal in Folge die Nase vorn hat.“ Es gebe zwar noch ein gewisses Verbesserungspotenzial, hält connect fest. Insgesamt konnte allerdings das Angebot von Magenta umfassend überzeugen.

„Die neuerliche Bestätigung der Netzqualität von Magenta durch connect freut uns sehr. Es ist eine klare Bestätigung unseres Kurses und der Strategie, der führende Breitbandanbieter und klarer Qualitätsführer in Österreich zu sein. Die Stabilität und Zuverlässigkeit unserer Netze hat sich gerade in der Coronakrise bewährt, als viele unserer Kundinnen und Kunden im Homeoffice und Homeschooling auf eine verlässliche und schnelle Internetverbindung angewiesen waren“, erklärt dazu Andreas Bierwirth, CEO Magenta Telekom. „Magenta ist aber nicht nur Internet-Qualitätsführer, sondern arbeitet ständig an der Weiterentwicklung seiner Netze und wir haben erst Anfang September in Wien gezeigt, dass unsere Gigabit-Netze auch für die Zukunft gut gerüstet sind und auch 2 Gbit/s Download und mehr in unseren Netzen möglich sind.“

Nächste Evolutionsstufe

Konkret erzielte Anfang September ein Speedtest erstmals 2,2 Gigabit pro Sekunde im Download unter realen Bedingungen im bestehenden Magenta-Glasfaserkabelnetz. Der Upload, der spätestens seit dem Pandemiejahr mit Videotelefonie und virtuellen Konferenzen enorme Bedeutung gewonnen hat, wurde bei diesem Test mit 554 Megabit pro Sekunde gemessen. Das ist eine beträchtliche Beschleunigung zum aktuell schnellsten Magenta-Tarif mit bis zu 1 Gbit/s Download und bis zu 50 Mbit/s Upload. Eine Dateigröße mit 10 Gigabyte wäre mit 2,2 Gbit/s in 39 Sekunden heruntergeladen statt in 1 Minute und 25 Sekunden mit 1 Gbit/s. 50 Gigabyte etwa in Form eines Computerspiels in rund 3 Minuten statt ca. 7 Minuten.

Bis zu vier Monate kostenlos surfen

Neue und bestehende Kunden profitieren bei Magenta nicht nur von dem besten Breitbandnetz, sondern aktuell auch von attraktiven Aktionspreisen. Bei einer Neuanmeldung von Magenta Internet mit und ohne TV-Kombi-Paketen entfällt die Grundgebühr je nach gewähltem Tarif für die ersten zwei oder die ersten vier Monate. In Highspeed-Tarifen ab 100 Mbit pro Sekunde zahlen Kunden vier Monate lang 0 Euro Grundgebühr, in Tarifen unter 100 Mbit pro Sekunde gilt das Angebot für die ersten zwei Monate. Wird ein Internet- und TV-Kombi-Paket gewählt, entfällt die Grundgebühr jedenfalls in den ersten vier Monaten. Die Aktion gilt für Magenta Internet, Gaming Internet und Jugend-Internettarife für alle unter 27 Jahre und läuft bis 28. Oktober 2021.