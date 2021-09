Bosch Hausgeräte ist Service-Champion 2021

Erster Platz mit „Sehr gutem“ Kundenservice

Hausgeräte | 0 | | Dominik Schebach | 30.09.2021

Der Analyse- und Beratungsexperte ServiceValue hat in Kooperation mit der Goethe-Universität Frankfurt am Main das größte Service-Ranking Österreichs erstellt. Erhoben wurden damit die „Service Champions 2021“. Im Feld Haushaltsgerätehersteller konnte sich dabei Bosch Hausgeräte mit einem Service-Erlebniswert von 77% den ersten Rang sichern.

„Diese hohe Auszeichnung durch ein renommiertes, unabhängiges Institut bestätigt uns auf unserem Weg, unser Markenversprechen weit über den Kauf eines Geräts hinaus mit positiven Kundenerlebnissen zu erfüllen. Unser Werkskundendienst spielt dabei eine wesentliche Rolle. Wir danken allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit ihrem unermüdlichen Einsatz Tag für Tag Großartiges leisten und den Kundinnen und Kunden für Ihr Vertrauen in die Geräte und den Service von Bosch“, so Christoph Gassner, Head of Customer Service der BSH Österreich.

Der Untersuchung von ServiceValue liegen mehr als 194.000 Kundenurteile zu 738 Unternehmen in 58 Branchen zu Grunde. Darunter befanden sich 18 Betriebe aus dem Bereich Haushaltsgerätehersteller. Untersucht wurde dabei der erlebte Kundenservice, der in engem Zusammenhang mit der Kundenbindung steht.