Sony: Neue Kopfhörer für Clubliebhaber und Umsteiger

Dominik Schebach | 30.09.2021

Tragekomfort, lange Akkulaufzeit sowie Extra Bass bringt der neue kabellose Kopfhörer WH-XB910 von Sony mit.

Sony erweitert sein Sortiment kabelloser Kopfhörer um zwei Modelle. Die kompakten True Wireless KopfhörerWF-C500 bieten sich perfekt zum Musikhören unterwegs an, während die kabellosen Overhead-Kopfhörer WH-XB910N mit ganztägigem Tragekomfort, Multipoint-Verbindung und Extra Bass aufwarten.

Mit dem kompakten True Wireless Kopfhörer WF-C500 will Sony die User ansprechen, die vollständig auf kabellose Kopfhörer umsteigen. Funktionen zur Klanganpassung, das kompakte Design, hoher Tragekomfort, leichtes Bluetooth-Pairing, eine lange Akkulaufzeit und Wasserfestigkeit sorgen dafür, dass Nutzer ihre Musik überallhin mitnehmen und dank der trendigen Farbvarianten der Kopfhörer auf jedes Outfit abstimmen können.

Ausgerüstet sind die Kopfhörer mit DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), womit bei der Übertragung verlorengegangene hohe Frequenzen wiederhergestellt werden. Zudem lassen sich die Kopfhörer mit dem Equalizer in der Headphones Connect App von Sony individuell abstimmen. Mithilfe der benutzer-freundlichen Tasten können die Nutzer nicht nur Musiktitel abspielen, anhalten oder überspringen und die Lautstärke regulieren, sondern auch bequem auf ihren bevorzugten Sprachassistenten – Google Assistant oder Siri – aufzurufen oder freihändig zu telefonieren. Dabei wird die Stimme dank des hochwertigen, integrierten Mikrofons klarer erfasst als je zuvor. Die Kopfhörer WF-C500 bieten laut Sony eine Akkulaufzeit von 10 Stunden, die sich mit dem Ladeetui auf insgesamt bis zu 20 Stunden auf-stocken lässt. Laut Sony sind die Kopfhörer WF-C500 ab Oktober in den Farben, Schwarz, Weiß, Eisgrün, Korallenorange zu einem UVP von 99 Euro erhältlich.

Extra Bass

Mit optimiertem Noise Cancelling und brillanten, wummernden Bässen versetzt der Overhead-Kopfhörer WH-XB910N Musikfans vom Wohnzimmer oder unterwegs direkt in ihren Lieblingsclub. Ausgestattet mit Extra Bass, gewährleistet er einen beeindruckend tiefen, druckvollen Klang. Dank eines speziellen Basskanals am Gehäuse und der optimierten Luftdichtung zwischen den Treibereinheiten und dem Trommelfell werden die Rhythmen präzise wiedergegeben – ohne die Klarheit der Stimmen zu beeinträchtigen. Mit Dual-Noise-Sensor-Technologie hebt der WH-XB910N auch die digitale Geräuschminimierung auf die nächste Stufe. So lässt sich die Welt ringsum beim Musikhören perfekt ausblenden.

Der WH-XB910N nutzt ebenfalls DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), um Musiktitel originalgetreu in hoher Qualität wiederzugeben, sowie den Equalizer in der Sony Headphones Connect App. Dank intelligenter Funktionen können die Nutzer das Hörerlebnis zudem ganz nach ihren individuellen Wünschen gestalten. Die adaptive Geräuschsteuerung des WH-XB910N erkennt, wo sie sich gerade aufhalten und was sie tun, und passt die Einstellungen für Umgebungsgeräusche entsprechend an. Dies sorgt stets für ein perfektes Hörerlebnis – in einer großen Menschenmenge genauso wie zu Hause in einem ruhigen Raum.

Sony verspricht für den WH-XB910N eine Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden. Außerdem verfügt der WH-XB910N über die Multipoint-Verbindung von Sony und kann dadurch mit zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig ge-koppelt werden. Geht ein Anruf ein, erkennt der Kopfhörer, von welchem der beiden Geräte er kommt, und verbindet sich automatisch mit diesem Gerät. Um zwischen den Geräten zu wechseln, genügt ein bloßer Tastendruck – oder ein Sprachbefehl. Der Sony Kopfhörer WH-XB910N kommt auf einen UVP von 199,90 Euro. Verfügbarkeit ist ab Oktober 2021 in den Farben Blau und Schwarz.