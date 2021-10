Für Outdoor-Smartphone Gigaset GX290 plus

Gigaset startet Cashback-Aktion

Telekom Bilder | 0 | | Dominik Schebach | 01.10.2021 |

Kunden, die im Oktober 2021, ein Gigast GX290 kaufen, können sich 70 Euro pro Gerät zurückholen.

Der deutsche Smartphone-Hersteller Gigaset startet im Oktober mit einer Cashback-Aktion: Kunden, die im Aktionszeitraum vom 1. bis 31. Oktober 2021 ein Gigaset GX290 plus kaufen, erhalten pro Gerät 70 Euro zurück.

Hart im Nehmen und mit mehr Leistung so präsentiert sich das Gigaset GX290 plus. Denn das Modell ist das bisher robusteste Smartphone des deutschen Herstellers. Hinter dem „plus“ verbergen sich dabei 33% mehr Arbeitsspeicher und eine Verdopplung des Speicherplatzes gegenüber dem Vorgänger, dem GX290. Dazu ist das widerstandsfähige Gehäuse staub- und wasserdicht. Der Akku mit seinen 6.200 mAh lässt sich kabellos laden.

Gigaset will mit dem Gigaset GX290 plus Kunden ansprechen, die nach einem ausdauernden und zuverlässigen Begleiter bei ihren Freizeitaktivitäten oder beim Handwerken suchen. Mit der großen Cashback-Aktion setzt Gigaset nun ein weiteres Highlight für den Verkauf: Für jedes im Aktionszeitraum von 1. bis 31. Oktober 2021 gekaufte GX290 plus Smartphone erstattet Gigaset 70 Euro an seine Kunden zurück. Privathaushalten ist es möglich, bis zu zwei Geräte zu registrieren. Für gewerbliche Kunden ist dies sogar mit bis zu zehn Geräten möglich, sofern diese im Betrieb genutzt werden.

Um sich den Cashback-Bonus zu sicher, müssen die Kunden nach dem Kauf des Gigaset GX290 plus ihr Smartphone innerhalb von 14 bis 42 Tagen auf www.gigaset-cashback.com regstrieren. Im Anschluss erhält man spätestens 30 Werktage nach der Registrierung den Betrag auf das angegebene Girokonto zurück.