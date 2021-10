HeimkinoWelt sucht Verkäufer/Berater für Unterhaltungselektronik (m/w/d)

Verkäufer/Berater für Unterhaltungselektronik (m/w/d) in Lemböckgasse 63, A-1230 Wien

HeimkinoWelt sucht Verkäufer/Berater für Unterhaltungselektronik (m/w/d)

Multimedia | 1 | | Wolfgang Schalko | 05.10.2021

Die HeimkinoWelt – 1080p Audiovisuelle Systeme GmbH ist über 18 Jahren erfolgreich am Markt tätig und zählt zu den führenden Anbietern im Segment der gehobenen Unterhaltungselektronik in Österreich. Um den den wachsenden Kundenstamm noch effektiver betreuen können, sucht das Unternehmen personelle Verstärkung im Bereich Verkauf, Beratung und Innendienst.

Das Aufgabengebiet umfasst:

Verkauf und Beratung im Fachgeschäft und Online-Shop

Reklamations- und Reparatur-Abwicklung

Versandabwicklung inkl. Reklamationsbearbeitung

Wareneingangserfassung, Mithilfe bei Waren-Annahme und -Ausgabe

Lieferterminkoordination mit den Lieferanten

Anlage, Kontrolle und Pflege von Artikel- und Lieferantendaten im Warenwirtschaftssystem (Artikelbeschreibungen, Preise, Rabatte, Bilder, etc.)

Zum Anforderungsprofil zählen:

Sie beraten/verkaufen kompetent und arbeiten gerne mit Endkunden

Interesse und Kenntnisse in der Unterhaltungselektronik Branche bzw. technisches Verständnis von Vorteil

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung von Vorteil

Sicherer Umgang mit MS Office und Warenwirtschaftssystemen

Sie haben auch Freude daran bei Bedarf auch Ihre Home Entertainment Lösungen vor Ort beim Kunden in Betrieb zu nehmen

Sie schätzen ein breit gefächertes und abwechslungsreiches Tätigkeitsgebiet

Hohe Kundenorientierung und Freude an Teamarbeit

Sehr genauer, verantwortungsbewusster und selbständiger Arbeitsstil

Englischkenntnisse

Bereitschaft auch teilweise an Samstagen zu arbeiten, bzw. wenn notwendig auch Überstunden zu leisten

HeimkinoWelt bietet:

Angenehmes und kollegiales Betriebsklima

Leistungsgerechte Bezahlung

Eine interessante, breit gefächerte, abwechslungsreiche, eigenverantwortliche Tätigkeit

Mitwirkung bei Optimierung von Arbeitsprozessen und Arbeitsumfeld

Direkte U-Bahn Anbindung bzw. eigener Parkplatz

Sicherheit eines seit 18 Jahren erfolgreich geführten Privat-Unternehmens

Klimatisierte Verkaufs- und Arbeitsräume

Möglichkeit zur Aus- und Weiterbildung

Bruttojahresgehalt EUR 30.000,00 (Vollzeit), Überzahlung abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung

Schriftliche Bewerbung an Thomas Chuchlik oder Ing. Roland Scholz ausschließlich per Email an: bewerbung@heimkinowelt.at

Unternehmen HeimkinoWelt – 1080p Audiovisuelle Systeme GmbH Kontakt Thomas Chuchlik oder Ing. Roland Scholz

bewerbung@heimkinowelt.at Link