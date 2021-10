Neues Mitglied der Geschäftsführung ab 2022

Magenta: Nathalie Rau übernimmt die Personalagenden

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 05.10.2021

Magenta: Nathalie Rau übernimmt die Personalagenden bei Magenta Telekom. Die 46jährige bringt aus ihrer internationalen Tätigkeit viel Erfahrung für Change & Transformation mit.

Nathalie Rau wird per Anfang 2022 die neue Geschäftsführerin für Personal bei Magenta Telekom. Die 46jährige ist seit mehr als 15 Jahren im HR-Bereich in Führungsfunktionen in Deutschland und Österreich tätig. Bis zuletzt war sie HR-Leiterin der Universal Music in Berlin.

Die Geschäftsführung von Magenta Telekom wird durch die Bestellung von Rau wieder vervollständigt, nachdem diese Position durch den Wechsel von Sabine Bothe in die Konzernzentrale in Bonn vakant war. Rau übernimmt per Jänner 2022 die Verantwortung für die Personalagenden. Sie war bis zuletzt als HR-Leiterin bei Universal Music in Berlin tätig und wird für die neue Position wieder zurück nach Österreich übersiedeln. Rau war 2017 bis 2020 als Vice President Human Resources and Organisation bei Austrian Airlines tätig und verfügt über eine mehr als 15-jährige Erfahrung in unterschiedlichen Positionen im HR-Bereich in Deutschland und Österreich.

„Mit Nathalie Rau können wir eine sehr erfahrene Personalmanagerin für die Geschäftsführung von Magenta Telekom gewinnen. Somit ist unser Team im Board wieder komplett. Wir sind in der Endphase des Mergers und uns stehen nun wichtige Schritte der Transformation des Unternehmens in Richtung Agilität und weitere Digitalisierung bevor. Nathalie Rau bringt viel Erfahrung im Bereich Change und agile Transformation mit und ich freue mich sehr sie bei uns an Bord zu haben“, sagt Andreas Bierwirth, CEO von Magenta Telekom.