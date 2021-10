„Formschön und funktional“

Neu von WMF: Stelio Toaster Edition

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 05.10.2021

Der neue Stelio Toaster Edition soll ein optisches Highlight in jeder Küche setzen, wie WMF sagt. (Bilder: WMF)

WMF präsentiert den Stelio Toaster Edition – „mit Cromargan®-Gehäuse und seidenmatter Oberfläche eine formschöne Ergänzung für jede Küche“, wie der Hersteller sagt.

Der neue Stelio Toaster Edition soll, wenn es nach WMF geht, ein optisches Highlight in jeder Küche setzen. „Sein hochwertiges, wärmeisoliertes Cromargan®-Gehäuse verfügt über eine eindrucksvolle seidenmatte Oberfläche. Zusätzlich zum eleganten Design bietet der neue Zwei-Scheiben-Toaster überzeugende Funktionalität: Mit sieben unterschiedlichen Bräunungsstufen sowie einer integrierten Brotzentrierung für gleichmäßige Bräunungsergebnisse liefert er perfekte Ergebnisse für jeden Geschmack. Für eine komfortable Bedienung ist das Gerät außerdem mit beleuchteten Funktionstasten – Stopp, Aufwärmen und Auftauen – ausgestattet. Der integrierte Edelstahl-Brötchenaufsatz zum Aufbacken von Brötchen, Croissants und vielem mehr sorgt zudem für noch mehr Komfort. Last but not least ist der neue Toaster dank herausnehmbarer Krümelschublade sowie integrierter Kabelaufwicklung überdies leicht zu reinigen und einfach zu verstauen“, beschreibt WMF.

Der WMF Stelio Toaster Edition verfügt darüber hinaus über ein Safety-Touch-Gehäuse, diese werde während des Toast-Vorgangs nicht heiß und könne bedenkenlos berührt werden, weswegen das Gerät auch GS- zertifiziert sei, wie WMF berichtet. (Mit dem GS-Siegel für „Geprüfte Sicherheit“ wird übrigens bestätigt, dass das Gerät die Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes erfüllt.)

Produktdetails noch Mal auf den Punkt

Edles Gehäuse aus Cromargan® mit seidenmatter Oberfläche, wärmeisoliert.

Umfangreiche Funktionalität mit 7 einstellbaren Bräunungsstufen und eingebauter Brotzentrierfunktion für perfekte Ergebnisse nach jedem Geschmack.

Beleuchtete Funktionstasten: Stopp, Aufwärmen und Auftauen.

2-Scheiben-Toaster für Scheiben bis 9 mal 9 cm.

Integrierter Brötchenaufsatz aus Edelstahl zum Aufbacken von Brötchen und Croissants.

Herausnehmbare Krümelschublade für mühelose Reinigung.

Integrierte Kabelaufwicklung zum einfachen Verstauen für das 1 m Kabel.

Geprüfte Sicherheit als GS-zertifiziertes Gerät.

Der WMF Stelio Toaster Edition ist ab Oktober 2021 zu einem UVP von 59,99 Euro im Handel erhältlich.