„iPhone Reparaturen mit Originalersatzteilen“

MediaMarkt ist nun autorisierter Apple Service Provider

06.10.2021

Wie MediaMarkt informiert, ist das Unternehmen ab sofort autorisierter Apple Service Provider und bietet damit „iPhone Sofortreparaturen mit Originalersatzteilen innerhalb und außerhalb der Garantie, sowie AppleCare Schutzpakete“ an.

MediaMarkt ist ab sofort autorisierter Apple Service Provider. In allen 52 MediaMärkten in Österreich werden iPhone Reparaturen mit Originalersatzteilen von Apple angeboten, wie der Elektroriese informiert. Dies „schnell, in Premiumqualität und bei vollem Garantieanspruch.“

„Mit der Zertifizierung als autorisierter Apple Service Provider setzen wir einen weiteren Meilenstein in unserem Leistungsportfolio und bieten allen iPhone-Usern einen klaren Mehrwert“, erklärt Christoph Dietrich aus der Geschäftsführung von MediaMarkt Österreich. „Ab sofort können Kunden ihr defektes iPhone ohne Terminvereinbarung an den Smartbars in jedem MediaMarkt in Österreich abgeben und das wieder einsatzfähige Gerät innerhalb weniger Stunden abholen. Dafür wurden ausgewählte MediaMarkt-Techniker eigens von Apple geschult und zertifiziert. Zum Einsatz kommt spezielles Werkzeug, mit dem Displays, Akkus und Kleinteile umgehend und reibungslos getauscht werden können. Dank der Verwendung von Apple Originalersatzteilen bleiben alle Herstellergarantien aufrecht. Sofortreparaturen sind bei sämtlichen Komponentenschäden von iPhones ab dem Modell 6s und der zweiten Generation des iPhones SE möglich. Geräte mit gröberen Defekten können auf Kundenwunsch über MediaMarkt an den Hersteller zur Reparatur eingeschickt werden“, so Dietrich weiter.

Zudem könne bei MediaMarkt auch ein Smartphone Schutzpaket von AppleCare Services abgeschlossen werden. „Das Schutzpaket schützt iPhones gegen sämtliche unverschuldete Schäden, umfasst Service und technischen Support von Apple sowie Reparaturen mit Apple Originalteilen – egal, ob bei MediaMarkt vor Ort oder im Apple Store. Außerdem reichen die Leistungen des Schutzpakets vom Diebstahlschutz über erweiterten iCloud Speicher bis hin zu Softwaresupport für iOS, iCloud und iPhone-Apps. Die Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Versicherungspartner Square Trade“, erklärt MediaMarkt.