10,36“ Bildschirm

Nokia T20: HMD Global präsentiert neues Tablet

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 06.10.2021

Das Nokia T20 ist das erste Android Tablet von HMD Global. Es soll vor allem durch sein zeitloses Design und lange Akkulaufzeiten begeistern. (© HMD Global)

HMD Global, The Home of Nokia Phones, stellt mit dem Nokia T20 sein erstes Android Tablet vor. Das neue Tablet soll vor allem durch sein zeitloses Design und lange Akkulaufzeiten begeistern. Der Hersteller will damit die klassischen Qualitäten des Nokia Smartphones in einem neuen Format bieten. Im Handel erhältlich ist das Nokia T20 ab Ende Oktober.

Das neue Tablet verfügt über einen 10,36“ Bildschirm und wurde laut Hersteller nach der gleichen skandinavischen Design- Philosophie wie die Nokia Phones entworfen. Er verspricht damit ein vereinfachtes und reines Design. Die Metallstruktur des dunkelblauen Gehäuses und der 3D-Displayrahmen sollen das große Display mit dem dünnen Metallgehäuse verbinden, so dass es für eine lange Nutzungsdauer ausgelegt ist.Das Nokia T20 verfügt außerdem über eine Schnellladefunktion und ist mit einem 8.200 mAh Akku ausgestattet. Damit sollen 15 Stunden Surfen im Internet, sieben Stunden Telefonkonferenzen oder zehn Stunden lang Streaming-TV ermöglicht werden. Intensives Hörerlebnis Im Inneren des eleganten Tablets soll der Unisoc T610-Prozessor mit 4 GB RAM und 64 GB ROM für ausreichend Rechenleistung sorgen. Der Speicher kann mittels MicroSD-Karte um bis zu 512 GB erweitert werden. Das 2K-Display soll Details beim Gaming oder Streaming besonders gut zur Geltung bringen. Die Stereolautsprecher mit OZO- Wiedergabe versprechen laut Hersteller ein detailgetreues intensives Hörerlebnis garantieren. Dank der Dual-Mikrofone sei sichergestellt, dass man auch in lauten Umgebungen gehört wird. Steigende Nachfrage

Florian Seiche, CEO von HMD Global, erklärt: „Wir sind stolz darauf, dass wir auf die Wünsche unserer Community hören und reagieren. Im vergangenen Jahr haben wir festgestellt, dass hybrides Arbeiten und Online-Lernen sowie die zunehmende Nutzung von sozialen Medien, Videotelefonie-Plattformen und Streaming-Diensten zu einer steigenden Nachfrage nach Tablets geführt haben, die in Q1 von 2020 bis 2021 um beeindruckende 53% gestiegen ist. Deshalb haben wir das erste Nokia Tablet von HMD Global entwickelt, um den sich ändernden Bedürfnissen der Menschen und ihrem Wunsch nach vielseitigen Technologien und Funktionen gerecht zu werden. Das Nokia T20 wurde für die Arbeit, das Lernen und das Spielen entwickelt und bietet die klassischen Qualitäten in einem brandneuen Format, die die Menschen von unseren Smartphones gewohnt sind und erwarten.“ Ben Wood, Chefanalyst bei CCS Insight, fügte hinzu: „Der Tablet-Markt erlebt eine Renaissance. Unser neuester Bericht Connected Consumer Radar unterstreicht, wie wichtig diese Kategorie geworden ist: 27% der Besitzer sehen seit Beginn der Pandemie einen größeren Nutzen in ihren Tablets.“ Kindermodus Das Nokia T20 ist auch für Kinder geeignet. Mit dem Kindermodus „Google Kids Space“ können die Kleinen Apps, Bücher und Videos entdecken. Google Kids Space funktioniert parallel zum Google-Konto des Kindes, das die Eltern mit Hilfe der Kindersicherung Family Link verwalten können.

Dank der Partnerschaft mit Spotify haben die Besitzer Zugriff auf 70 Millionen Titel und 2,9 Millionen Podcasts. Außerdem wird auf dem NokiaT20 eine 30-tägige Testversion von ExpressVPN verfügbar sein, welches zusätzliche Kontrolle über die Online-Privatsphäre bieten soll. Preise und Verfügbarkeit Das Nokia T20 ist ab Ende Oktober in folgenden Konfigurationen erhältlich: 3 GB/32 GB WiFi: 209.- UVP

4 GB/64 GB LTE: 269.- UVP