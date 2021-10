TRIAX präsentiert Online-Tool für die Planung von Sat-Anlagen

"Kostenlos und intuitiv"

Mit dem neuen Konfigurator für Satellitenempfangsanlagen von TRIAX sollen Handwerker, Installateure und Planungsbüros moderne Sat-ZF-Verteilanlagen schneller planen können. Über den Webshop-Export kann die Bestellung direkt an angebundene Großhändler übertragen werden. Das Tool steht kostenlos auf der TRIAX Webseite zur Verfügung.

TRIAX stellt sein neues kostenloses Online-Tool vor. Es soll Installateuren und Planungsbüros die Konfiguration von Sat-Anlagen erleichtern, wie der Hersteller verspricht. Die intuitive Bedienung führt den Nutzer zuerst durch die einzelnen Auswahlmenüs. Begonnen wird mit dem Anlagentyp (Einzel-, Multischalter-, Unicable-Anlage). Die Auswahl reicht von einer einfachen Einteilnehmer-Anlage mit einer Sat-Position bis zu einer Sat-Anlage mit zwei Spiegeln und vier Satellitenpositionen für maximal 32 Teilnehmer.

Stückliste

Der Konfigurator stellt nach der Auswahl eine schematische Übersicht der gewählten Anlage zur Verfügung, in der Komponenten ergänzt, getauscht oder gestrichen werden können. Es werden Produktalternativen angeboten, sodass Anlagen vollumfänglich an Kundenbedürfnisse angepasst werden sollen. So lässt sich zum Beispiel eine andere Spiegelgröße oder -farbe auswählen oder die Kabellängen individuell festlegen. Alle Signalpegel werden im Hintergrund berechnet und in der Übersicht angezeigt. Der Konfigurator erzeugt automatisch eine Stückliste. Diese Liste kann abschließend als Excel-Datei exportiert werden. Ebenso kann der Nutzer den Link zur Konfiguration in die Zwischenablage speichern. Über den Webshop-Export kann die Bestellung direkt an angebundene Großhändler übertragen werden. Dazu ist eine Anmeldung im Shop des Großhändlers notwendig.