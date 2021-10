3. November 2021 – Live is a Sales Talk!

Lehrlings-Webinar: Verkaufstraining mit Hannes Katzenbeisser

Nach der Rekordbeteiligung bei dem WW-Webinar setzt der Fachausschuss für Lehrlingsausbildung und Weiterbildung im Elektrofachhandel noch eins drauf. Am 3. November gibt es für die Auszubildenden ein Motivations- und Verkaufsseminar mit Hannes Katzenbeisser. Da geht es nicht nur um das 1x1 des erfoglreichen Verkaufsgesprächs, sondern auch viel um die Motivation und die Freude am Verkaufen selbst.

Das Format erfreut sich großer Beliebtheit. Die Lehrlings-Webinare des Fachausschusses für Lehrlingsausbildung und Weiterbildung im Elektrohandel bieten den Auszubildenden einiges an interessantem Zusatzwissen. Mit dem nächsten Webinar wendet sich der Fachausschuss dem Verkaufen selbst zu. Am 3. November wird Hannes Katzenbeisser ein Webinar für den Verkäufer-Nachwuchs halten, wie Christine Kühr, Vorsitzende des Fachausschusses, in einer Aussendung des Bundesgremiums mitteilt:

das Weihnachtsgeschäft nähert sich mit Riesenschritten! Dies ist der ideale Zeitpunkt, um unseren Lehrlingen die Eckpfeiler eines erfolgreichen Verkaufsgespräches und somit auch die Freude am Verkaufen zu vermitteln.

Wir freuen uns, dass wir den Experten des Sales-Talk persönlich, Hannes Katzenbeisser, für dieses Lehrlings-Webinar am 3.11.2021 von 9–11 Uhr gewinnen konnten. In diesem exklusiven Webinar für die Wirtschaftskammer Österreich sorgt Europas neuer Shooting Star unter den Verkaufstrainern für einzigartige Erkenntnisse zu erfolgreichen Verkaufsgesprächen im digitalen Zeitalter. Neben den vier Phasen eines jeden Verkaufsgesprächs verrät Hannes Katzenbeisser, wie die Abschlussquote mit nur wenigen Übungen um 10, 20, 30 Prozent oder mehr gesteigert werden kann!

Hier ein kleiner Vorgeschmack: www.erfolgsarena.com

Das Lehrlings-Webinar soll die Lehrlinge nicht nur motivieren und Freude gepaart mit Erfolg am Verkaufen vermitteln, sondern bietet den teilnehmenden Lehrlingen auch wieder die Möglichkeit an einem Gewinnspiel teilzunehmen.

Das Webinar am 3.11.2021 von 9-11 Uhr ist für unsere Lehrlinge wie bisher kostenfrei. Anmeldungen sind unter Online-Anmeldung Webinar – WKO.at möglich.

Die Präsentationsunterlagen zu unserem zuletzt mit Elektra Bregenz durchgeführten Webinar zum Thema Weißware finden Sie hier. Weiters bietet unserer Website elektrohandelsprofi.at wertvolle Informationen zu diversen Förderungen für Lehrlinge.

Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit, Ihren Lehrlingen mit unserem kommenden Webinar die Freude am Verkaufen näher zu bringen!

KommR Mag. Christine Kühr