X-Mas-Promotion von 8. November bis Weihnachten

„Schöne Weihnachten beginnen bei WMF“

WMF startet am 8. November mit der diesjährigen Weihnachtskampagne.

Wie jedes Jahr geht WMF auch heuer mit einer Weihnachtspromotion an den Start. Die Aktion beginnt am 8. November 2021. Das Motto lautet: „Schöne Weihnachten beginnen bei WMF“.

Unter dem Motto „Schöne Weihnachten beginnen bei WMF“ startet die Kleingerätemarke am 8. November mit einer Weihnachtspromotion. Diese erscheine als „emotionale und holistische Kampagne, die mit einem hohem Design-Anspruch glänzen kann“, wie das Unternehmen sagt. Geboten werden „stilvolle Geschenkideen, ansprechende Neuheiten sowie attraktive Angebote“, wie WMF ankündigt.

Das Unternehmen beschreibt: „Im Aktionszeitraum vom 8. November bis Weihnachten bietet die Promotion die perfekten Geschenke für jeden Kunden und jeden Anlass: Ganz egal, ob für die festlich gedeckte Tafel, für das Zubereiten kulinarischer (Weihnachts-) Genüsse, für stilvolle Genießer oder für Kaffeefans. In der Weihnachtskampagne zeigt sich WMF als Next Level Premium-Marke in ihrem neuen, reduzierten Look, ganz nach dem Motto: ‚Feel Perfection‘.“

Ganzheitliche 360°-Kampagne

Mit einem, wie WMF sagt, „durchdachten 360°-Paket“ setze man zu Weihnachten auf allen relevanten Kanälen wertvolle Kaufimpulse und erreiche so die Zielgruppen dort, wo diese nach Geschenken suchen. „Die konsistente und reichweiten-starke Medienkommunikation besteht unter anderem aus Digital- und Printanzeigen in hochwertigen Food- und Lifestyleformaten.“

Individualisierbare Händler-Medien

Die Fachhandelspartner werden mit den attraktiven Premium-Werbemitteln und Requisiten der „Premium PoS-Toolbox“ unterstützt, wie versprochen wird: „Diese enthält Weihnachtsdekoration für Schaufenster, Shop und Sonderflächen, die die Vorfreude auf Weihnachten steigert und für eine festliche Stimmung sorgt. Die starke Bildsprache und die hochwertigen Materialen der Tools sorgen dabei für Stopping Power, erwecken die Neugierde und geben zugleich Impulse für Geschenkideen.“

Über das Marketingportal der WMF GmbH erhalten die Händler Zugriff auf Online-Werbemittel, Bilddaten, Anzeigen und Plakate. Ebenfalls wieder zur Verfügung stehe ein individualisierbarer, sieben-seitiger Aktionsflyer, der die Geschenktipps attraktiv in Szene setzen soll.