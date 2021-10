Präsenzveranstaltungen sind absolviert, digitale Ausgabe läuft

Grüne Infotage: ElectronicPartner zieht erfolgreiche Bilanz

Hintergrund Bilder | 0 | | Wolfgang Schalko | 12.10.2021 |

Bei den Grünen Infotagen standen die Neuheiten der Hersteller und der persönliche Austausch im Vordergrund.

Nach den entbehrungsreichen Wochen der Corona-Pandemie haben sich viele Händler endlich wieder persönlichen Kontakt gewünscht – ElectronicPartner hat dem Wunsch der Mitglieder entsprochen und eine Herbst-Veranstaltungsreihe abgehalten. Alle Events sind im Rahmen der aktuellen Covid-Verordnungen und ohne Komplikationen über die Bühne gegangen.

Beginnend am 20. September in Vorarlberg tourte das Team von ElectronicPartner im Rahmen der Grünen Infotage durch ganz Österreich, um ankündigungsgemäß den Mitgliedern alles Wissenswerte für die bevorstehende Hauptsaison zu präsentieren – von aktuellen Neuheiten der Industriepartner über angesagte Produktinnovationen bis hin zu attraktiven Messeangeboten und einem Überblick über die Aktivitäten der Kooperation. Den nationalen Schlusspunkt der physischen Events setzten am 29. und 30. September die Stopps in Niederösterreich (Haitzendorf bzw. ElectronicPartner Zentrale), am 5. Oktober stand auch noch ein Halt in Südtirol am Programm. Seit 8. (und noch bis 18.) Oktober läuft zur Abrundung ein digitales Event, bei dem für die Mitglieder nochmals alle Informationen aufbereitet wurden und bequem abrufbar sind.

„Wir haben bewusst eine neue Form probiert und sind sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie die Grünen Infotage gelaufen sind. Großer Dank gebührt den Herstellern, die unsere Veranstaltung super begleitet und die Mitarbeiter sehr gut gebrieft haben. Das hat wirklich großen Spaß gemacht”, zog ElectronicPartner-GF Michael Hofer eine positive Bilanz und hob auch die erfreulichen Besucherzahlen hervor: „Wir durften in Summe über 300 Personen begrüßen. Man hat einfach gemerkt, wie notwendig ein physisches Treffen längst war und dass der persönliche Kontakt durch nichts zu ersetzen ist. In der Krise ist die Branche zusammengewachsen, aber jetzt war es schön, dass man von Angesicht zu Angesicht über‘s Geschäft plaudern und sich austauschen konnte.”

Impressionen von den Grünen Infotagen finden Sie in der beigefügten Bildergalerie.