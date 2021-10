Stabmixer, Handrührer und Zerkleinerer

KitchenAid Cordless: „Für mehr Freiheit in der Küche“

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 12.10.2021

KitchenAid macht Schluss mit der lästigen Steckdosensuche und dem Kabelwirrwarr in der Küche und präsentiert die kabellose Cordless-Edition bestehend aus Stabmixer, Handrührer und Zerkleinerer.

Vorbei sind lästige Steckdosensuche, unordentliche Arbeitsflächen und Kabelwirrwarr in der Küche! Der amerikanische Küchengerätehersteller KitchenAid präsentiert die kabellose Kollektion Cordless, bestehend aus Stabmixer, Handrührer und Zerkleinerer. Der Li-Ion-Akku der drei Geräte lädt innerhalb von zwei Stunden voll auf, zudem gibt es eine Teilschnellladefunktion. Eine praktische Batterieanzeige zeigt die Ladekapazität an. Wie alle Produkte bei KitchenAid zeichnet sich auch diese dreiteilige Reihe durch ihr typisches Retro-Design aus.

Cordless Handmixer

Das kabellose Handrührgerät ist mit einem leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, wie KitchenAid beschreibt: „Bei vollständiger Aufladung können Sie bis zu 200 Kekse zubereiten und die Akku-Anzeige zeigt an, wann der Akku aufgeladen werden muss. Es ist kein Problem, wenn man es mal eilig hat. Man muss nicht jedes Mal warten, bis der Akku vollständig aufgeladen ist. Eine Schnellladung von 10 Minuten reicht aus, um einen Kuchenteig anzurühren.“ Der Handrührer hat 7 Geschwindigkeitsstufen. Man kann rühren, mixen und schlagen. KitchenAid ergänzt: „Das Gerät steht von allein und hebt die Rührelemente nach oben aus der Schüssel. Die Soft Start-Funktion verhindert eine zu hohe Anfangsgeschwindigkeit, um ein Herausspritzen der Zutaten zu vermeiden. Der Turborührbesen aus Edelstahl mixt Zutaten gründlich und liefert unglaublich schnelle Ergebnisse. Wenn Sie fertig sind, einfach auf die Auswurftaste drücken und die Rührelemente in den Geschirrspüler legen.“

Cordless Handrührer mit 7 Geschwindigkeitsstufen (5KHMB732): UVP 149,- Euro

Kabelloser Stabmixer

Auch der kabellose Stabmixer ist mit einem leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der in nur 2 Stunden komplett aufgeladen ist. Laut Hersteller können mit vollem Akku bis zu 25 Schüsseln Suppe zubereitet werden. Auch hier zeigt die Akku-Anzeige mittels einer Leuchte an, wenn der Akku aufgeladen werden muss. Eilig? „Überhaupt kein Problem“, sagt KitchenAid. „Sie müssen nicht jedes Mal warten, bis der Akku vollständig aufgeladen ist. Eine Schnellladung von 20 Minuten reicht für einen Triple Berry Smoothie oder eine Tomaten-Basilikum-Suppe.“

KitchenAid beschreibt: „Der leichte und ergonomische Stabmixer kann mit nur einer Hand bedient werden. Das Gerät verfügt über einen Startschalter mit variablen Geschwindigkeitsstufen und über einen Sicherheitsschalter, der vor versehentlichem Auslösen schützt. Im Lieferumfang enthalten ist ein Mixbehälter mit Deckel – perfekt für einzelne Mixvorgänge oder als Vorratsbehälter und zum Servieren. Der 20,3 cm lange Mischerarm gelangt selbst in tiefe Töpfe und Gefäße.“

Cordless Stabmixer mit variabler Geschwindigkeit (5KHBBV53): UVP 129, Euro

Kabelloser Zerkleinerer

Mit dem kabellosen Zerkleinerer von KitchenAid kann man zerkleinern, mixen, pürieren und schlagen. Auch dieses Cordless-Modell ist mit einem leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der in nur 2 Stunden komplett aufgeladen ist. KitchenAid sagt dazu: „Bei vollständiger Aufladung können bis zu 40 Zwiebeln zerkleinert werden. Die Akkuanzeige zeigt an, wann der Akku aufgeladen werden muss. Eine Schnellladung von 10 Minuten reicht für bis zu 11 Zwiebeln (90 bis 110 g) aus.“ Die Bedienung erfolgt praktisch über einen Druckschalter oben am Deckel. Das Modell hat 2 Geschwindigkeitsstufen und beiliegend eine Edelstahlklinge und einen Schneebesenaufsatz. Durch die Tropföffnung im Deckel können Flüssigkeiten einfach hinzugegeben werden. Das spülmaschinenfeste Zubehör lässt sich praktisch in der Schüssel verstauen, damit immer alles beisammen ist.

Cordless Zerkleinerer 1,2 L (5KHMB732). UVP 129,- Euro

Cordless -Zerkleinerer, – Stabmixer und – Handrührgerät sind in unterschiedlichen Farben und jeweils separat erhältlich. Ein Ladegerät ist im Lieferumfang enthalten und funktioniert mit allen Produkten der Kollektion.

Weitere Highlights von KitchenAid

