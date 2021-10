Vernetzte User-Szenarien im House of Surprises

Life Unstoppable: Virtuelle Tour durch das Samsung-Ökosystem

Multimedia Hausgeräte | 0 | | Dominik Schebach | 12.10.2021

Seine Highlights für den Herbst präsentiert Samsung im "House of Surprises" der Live Unstoppable-Familien. (© Samsung)

Mit dem farbenfrohen Mini-Film „Life Unstoppable“ hat Samsung heute zu einer virtuellen Tour durch seine neueste Produktwelt eingeladen. Bei der Führung durch das „House of Surprises“ der Unstoppable-Familie hat Samsung gezeigt, wie das vernetzte Ökosystem seiner Produkte einer Familie ein „ungebremstes Leben“ ermöglicht.

Es ist der erste Mini-Film dieser Art für Samsung, der die Technologie auf eine neue Weise zum Leben erwecken soll. Dazu wird der Zuseher durch sechs verschiedene Räume geführt, in denen die Zuseher auf eine Sammlung von vernetzten Samsung-Produkten stoßen. Diese sollen – auch nach den Erfahrungen der Pandemie in den vergangenen Monaten – für die Endkunden für einen Neustart mit Inspiration in den eigenen vier Wänden sorgen, indem sie neue Formen der Unterhaltung bieten oder die Hausarbeit vereinfachen.

„Wir bei Samsung entwickeln Innovationen, die sich an den Erwartungen der Nutzerinnen und Nutzer orientieren. Von faltbaren Smartphones bis hin zu Fernsehern, die auch im ausgeschalteten Zustand Kunst darstellen. Oder Waschmaschinen, die Wäsche schneller waschen und nur so viel Zeit, Waschmittel und Wasser verbrauchen, wie tatsächlich nötig ist“, sagt Taeho Park, President Samsung Electronics Austria & Switzerland.

Die Produkte und Dienstleistungen von Samsung werden im farbenfrohen „House of Surprises“ durch die exzentrische Unstoppables-Familie in Szene gesetzt: Der Fitnessstudio-Papa, die Rockstar-Mama, der Magier Archie, die Superköchin Evie und die ehemalige Lucha-Libre-Ringerin Oma. Das Erlebnis führt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch Szenen, die die vielfältigen Möglichkeiten der Samsung-Produktpalette 2021 aufzeigen. Highlights waren dabei u.a. die Bespoke Kühlschranklinie, der Samsung Bespoke Jet Akku-Staubsauger, der Lifestyle Projektor The Premiere, der Samsung Odessy Neo G9 Gaming Monitore, das 2021 TV-Line up samt der dazu passenden Soundbars, oder das faltbare Smartphone Galaxy Flip3.

Die verborgenen Talente der Unstoppables und das neueste Produkte-Ökosystem von Samsung sind im farbenfrohen und fesselnden „Life Unstoppable: House of Surprises“ ab dem 18. Oktober 2021 um 11:00 Uhr auf www.samsung.com anzuschauen.