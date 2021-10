Panasonic präsentiert neue Portallösung für Hotel-TV und Hospitality

Guestment, das Panasonic Hospitality Hub, steht laut Hersteller für eine einfach zu bedienende Software- Lösung zur Realisierung eines Hotel-Portals. Durch das Angebot von Panasonic soll der Hotel-TV einen „individuellen und einzigartigen Look mit Wiedererkennungswert“ bekommen. Es soll aber vor allem den Gästen alle Optionen für Unterhaltung und Information bieten. Das Portal startet mit jedem Anschalten des Fernsehers oder per vorher definierter Taste auf der Fernbedienung. Die Hardwareanforderungen zur Nutzung von Guestment sind laut Hersteller sehr gering. Die Nutzung ist fast mit jedem PC, Notebook oder Tablet möglich, so Panasonic. So soll die Nutzung auch an der Rezeption, in den Personalräumen oder an einem anderen Ort möglich sein. Das Portal überzeuge vor allem durch seine einfache Installation und Bedienbarkeit.

Individualisierung

Guestment bietet außerdem viel Raum für Individualisierungen und kann vom Hotelier selbst gestaltet werden. So kann z.B. das Hotellogo integriert werden oder Hintergrundbilder, Schriftarten und Farben ausgetauscht werden. Außerdem gibt es die Option, unterschiedliche Kanallisten anzulegen und direkt von der Rezeption aus beim Checkin auf den Fernseher im Zimmer zu laden. Zudem ist es laut Hersteller möglich, das Portal von einem externen Dienstleister einrichten und verwalten zu lassen. Mit Guestment soll dem Gast Information und Unterhaltung an einem Ort zur Verfügung gestellt werden z.B. Wetterberichte, Informationen zur Stadt, Datumsanzeige, Wecker. Auch die neuesten Empfehlungen des Restaurants, das neueste Programm aus dem Spa oder auch Infos über das Abendprogramm lassen sich über das Portal abrufen.