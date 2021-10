Editor's Choice Hot! Seit 1. Oktober an Bord

Neu im Team: E&W heißt Alois Tanzer willkommen!

Wolfgang Schalko | 13.10.2021

Alois Tanzer verstärkt seit 1. Oktober das E&W-Team.

Gerade erst hat Alois Tanzer als scheidender Vertriebsleiter von simpliTV seine „Abschiedstour” im heimischen Elektrohandel absolviert. Was allerdings nur die Wenigsten wussten: In seiner neuen Funktion als Leiter der Bereiche Sales und Marketing bei E&W wird er in der Branche sogar noch präsenter sein als bisher.

Er kennt die Branche und die Branche kennt ihn: Alois Tanzer. Der Vertriebsprofi war zuletzt knapp neun Jahre lang das „Gesicht” von simpliTV zum österreichischen Elektrohandel und davor u.a. für Strong/Thomson und T-Mobile (heute: Magenta) tätig. Seinen Einstand in der Branche gab der leidenschaftliche Hobby-Sportler (u.a. Kitesurfen, Laufen, Radfahren) im Jahr 1989 bei der Firma Köck – eingestellt noch von Walter Köck persönlich – in der „Radio Abteilung“.

„Nach so vielen – wohlgemerkt schönen – Jahren auf Seiten der Industrie ist die Zeit für eine Veränderung gekommen”, erklärt Tanzer. „Die Medienbranche ist eine neue Herausforderung, die ich mit voller Energie in Angriff nehme. Ich freue mich auf spannende Zeiten!”

Auch wir freuen uns natürlich über die Verstärkung – und über eine ausführliche Vorstellung unseres „Neuen” in einem der nächsten Sonntags-Newsletter!

Sie erreichen Alois Tanzer unter:

Tel.: 0676/3456056

Mail: a.tanzer@elektro.at