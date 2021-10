Kaffeegenuss veredeln

Jura: Must-have Accessoires für Coffeeholics

Kleingeräte Bilder | 0 | | Dominik Schebach | 14.10.2021 |

Wenn bei vielen Gästen Cappuccino & Co. in Dauerschleife zubereitet werden, hält die Glacette die Milch im Glas-Milchbehälter bis zu zwei Stunden kühl – ohne Stromanschluss.

Für passionierte Kaffeeliebhaber zählt das perfekte Ergebnis in der Tasse – gerade auch zu Hause. Damit die Hobby-Baristas auch bei den bevorstehenden Festtagen zu Weihnachten optimal ausgestattet sind, hält der Schweizer Kaffeevollautomaten-Hersteller Jura dementsprechend funktionale und stilvolle Accessoires wie Cool Control, Glacette, Tassenwärmer & Co. parat.

„Leidenschaftliche Kaffeetrinker legen Wert auf einen vollmundigen, aromatischen Kaffee. Funktionales Zubehör rundet den Kaffeegenuss nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch ab, damit jeder Schluck zu einem Erlebnis für alle Sinne wird“, so Annette Göbel, Leitung Verkaufsförderung Jura Österreich. Neben Kaffee aus der hauseigenen Rösterei hat der Kaffeevollautomaten-Hersteller daher formschöne Accessoires entwickelt. Wer auf Vielfalt setzen und sich zu Hause wie ein Barista fühlen möchte, für den stehen raffinierte Accessoires bereit, mit denen sich das schwarze Gold in vollen Zügen genießen lässt.

Für all jene, für die Spezialitäten mit Milch wie Flat White, Latte macchiato oder Cappuccino unverzichtbar sind, ist der Glas-Milchbehälter von Jura ein Must-have. Der Behälter wird im Kühlschrank aufbewahrt, kann an den Kaffeevollautomaten angeschlossen werden und ist dadurch ein Design-Highlight bei der Zubereitung der Kaffeespezialitäten. Außerdem kann der Glas-Milchbehälter einfach in der Spülmaschine gereinigt werden. Als Ergänzung steht die Glacette von Jura bereit: Wenn bei vielen Gästen Cappuccino & Co. in Dauerschleife zubereitet werden, hält sie die Milch im Glas-Milchbehälter bis zu zwei Stunden kühl – ohne Stromanschluss. Die Kühlmanschette, die zuvor ins Gefrierfach gelegt wurde, wird über den schraubbaren Deckelboden in die Glacette eingesetzt und wieder entnommen. Die kühle Begleiterin des Glas-Milchbehälters ist in Schwarz und Weiß verfügbar und bildet mit dem Jura Kaffeevollautomaten somit ein passendes Paar.

Auf die ideale Temperatur der Milch achtet auch der Cool Control aus dem Hause Jura. Denn ob heiße oder kalte Kaffeespezialitäten, feinporiger Milchschaum in Perfektion gelingt nur mit Milch, die auf 4 °C gekühlt ist. Der Cool Control hält die Milch konstant auf dieser Temperatur und sorgt mit der Füllstandsanzeige dafür, dass auf das Nachfüllen nicht vergessen wird. Er ist in zwei Varianten für 0,6 und 1 Liter Fassungsvolumen erhältlich.

Was oft nicht bedacht wird: Eine kalte Tasse entzieht dem frisch zubereiteten Kaffee bis zu 10 °C Wärme. Doch nur bei der optimalen Temperatur entfaltet sich das Kaffeearoma vollständig. Genießer setzten daher auf vorgewärmte Tassen. Der Tassenwärmer und der Tassenwärmer S von Jura halten das Porzellan konstant auf einer Temperatur von etwa 55 °C. In Schwarz oder Weiß erhältlich, ist er ein puristisches Design-Highlight in jeder Küche. Zum Kaffee-Erlebnis gehört auch die richtige Tasse. Aus edlen Latte-macchiato-Gläsern in hochwertigem Bleikristall, Espresso- oder Cappuccino-Tassen mit passenden Untertellern lässt es sich noch schöner trinken.