Mobilitäts-Bundle einmal anders

Magenta kombiniert Xiaomi 11T Pro 5G mit gratis Scooter

Dominik Schebach | 15.10.2021 | 0 |

Zum Stapellauf des Xiaomi 11T Pro 5G Smartphones bei Magenta gibt es den Xiaomi Mi Electric Scooter Essential gratis dazu.

Magenta Telekom startet heute, am 15. Oktober, den Verkauf des neuen Xiaomi 11T Pro 5G Smartphones in der Variante 256 GB. Das Smartphone will am Markt mit einigen Features wie der hochauflösenden Triple-Kamera punkten. Außergewöhnlich ist allerdings das dazugepackte Bundle: Beim Kauf des Xiaomi 11T Pro bis zum 20. Oktober gibt es den Xiaomi Mi Electric Scooter Essential gratis dazu, solange der Vorrat reicht.

Das Xiaomi 11T Pro 5G ist um 0 Euro in Kombination mit dem 5G-Tarif „Mobile Platin 5G“ erhältlich. Ein besonderes Angebot gibt es zur Einführung des neuen Smartphones: Für die ersten Käufer im Zeitraum von 15. bis zum 20. Oktober gibt es beim Kauf des Xiaomi 11T Pro den Xiaomi Mi Electric Scooter Essential gratis dazu – solange der Vorrat reicht. Zusätzlich profitieren Kunden im Rahmen der aktuellen Woman Day Aktion bei einer Erstanmeldung von 20% Rabatt auf den Smartphone-Tarif.

Mit dem Xiaomi 11T Pro erweitert Magenta sein Sortiment um ein weiteres 5G-Smartphone und gibt Kunden noch mehr Vielfalt und Auswahlmöglichkeit in seinem schnellen 5G-Netz. Dieses erreicht laut Magenta aktuell mit über 1.400 5G-fähigen Standorten ca. 40% der österreichischen Haushalte und Betriebe.