"All-in-One-Kinoerlebnis an den ungewöhnlichsten Orten"

Ben Q präsentiert neuen Outdoor Beamer „GS50“

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 19.10.2021

Mit seinen vielseitigen Modi soll der Outdoor Beamer GS50 von BenQ für Kino-, Spiel-, Sport- und Musikerlebnisse immer das optimale Ergebnis liefern, wie der Hersteller verspricht. (© BenQ)

BenQ stellt seinen neuen portablen Outdoor Beamer vor. Der BenQ GS50 soll vor allem durch seine schnelle Einsatzbereitschaft, authentischen Farben und tiefen Soundeffekte überzeugen. Damit sorgt der Mini Projektor für ein „echtes All-in-One-Kinoerlebnis an den ungewöhnlichsten Orten.“, wie der Hersteller verspricht.

Der Smart Beamer ist komplett kabellos. Per integriertem Android TV soll er den sofortigen Zugriff auf Google Play und Live-Streaming-Apps, Filme, Fernsehsendungen, Sport und Spiele sowie soziale Medien ermöglichen. „Mit seinen vielseitigen Modi liefert der GS50 für Kino-, Spiel-, Sport- und Musikerlebnisse immer das optimale Ergebnis. Auf Wunsch agiert er zudem nahtlos als batteriebetriebener, tragbarer Bluetooth-Lautsprecher.“, verspricht BenQ. Dank Autofokus soll der GS50 „magische Filmerlebnisse in kürzester Zeit ermöglichen z.B. im Garten, auf dem Campingplatz oder anderen schönen Orten in der Natur.“, so der Hersteller weiter.

Spontane Unterhaltung

Im Lieferumfang ist eine Tasche enthalten. Mit dem seitlich angebrachten Griff ist der Smart Beamer leicht zu transportieren. Der GS50 soll spontane Unterhaltung ermöglichen z.B. zum Musik- oder Podcast-Anhören oder zum Anschauen von Filmen, Serien oder Sportereignissen. Der tragbare Projektor mit Full-HD-Auflösung und 500 ANSI Lumen Helligkeit projiziert Inhalte in einer Größe zwischen 80 Zoll und 100 Zoll. Für beste Kinoqualität und gleichmäßige Helligkeit sollen Features, wie die BenQ CinematicColo-Technologie, optimierte Bildmodi, die 97%ige Abdeckung des Rec. 709 Farbraums, HDR10 und HLG sorgen.

Klarer Sound

Der Android Beamer GS50 beinhaltet das treVolo-Audiosystem von BenQ mit separaten Hoch-/Mitteltönern und einem speziellen Tieftöner für resonante Bässe. Der integrierte 2.1 Kanal-Lautsprecher umfasst zwei 5-Watt-Mittelhochtöner, einen 10-Watt-Tieftöner sowie verschiedene Soundmodi.

Komfortables Design

Der GS50 ist für Familien mit Kindern geeignet und verfügt über Outdoor- und Sicherheitsfunktionen, wie z. B. Spritzwasserschutz, Fallschutz aus 70 cm Höhe und Schutz für die Augen. Die BenQ FamiLand-App kann von den Eltern freigegebene, kinderfreundliche Inhalte bei YouTube anzeigen. Über den Schalter mit dem Keypad-Schloss wird der Beamer bei Bedarf gesichert, damit Kinder ihn nicht unbeaufsichtigt bedienen oder Einstellungen verändern können.

Der Mini Projektor bietet laut Hersteller eine lange Akkulaufzeit, um einen Spielfilm in voller Länge zu sehen sowie eine LED-Lichtquelle mit einer Lebensdauer von 30.000 Stunden. Außerdem verfügt er über universelle Anschlussmöglichkeiten für Smart-Geräte, Laptops, Spielkonsolen, Blu-ray-Player und USB-Medien.

Der Mini Beamer GS50 ist ab November zum UVP von 749 € inkl. MwSt. im Handel erhältlich.