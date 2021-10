Ulrich Bettermann vollendete am 14. Oktober sein 75. Lebensjahr

OBO Bettermann hat er maßgeblich geprägt und dessen Internationalisierung vorangetrieben. Mehr als die Hälfte seines Jahresumsatzes von 800 Mio. € erwirtschaftet der Hersteller von Elektroinstallationstechnik heute im Ausland. Dorthin und in eine neue Zukunft zog es Bettermann, als seine Verwandtschaft lieber auf dem erwirtschafteten Vermögen ruhen wollte. Da war Bettermann von anderem Antrieb. Kurzerhand kaufte er Ende der 1980er Jahre seine Onkel und Vettern für einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag mit geliehenem Geld aus der Firma, investierte die gleiche Summe noch einmal in Produktion und Vertrieb und startete höchst wagemutig durch. Zwar ist OBO Bettermann 1911 von seinem Großvater gegründet worden, aber das moderne Gesicht von OBO mit acht internationalen Werken und mehr als 80 Vertriebsstandorten in aller Welt hat Ulrich Bettermann geschaffen. Er ist ein echter Selfmade-Unternehmer.

Wo Strom fließt, Daten zu führen sind und Energie kontrolliert wird, da setzen Ingenieure und Handwerker weltweit auf das Sortiment der 60.000 Produkte und Lösungen von OBO und seiner 4.500 Mitarbeiter. Die meisten davon arbeiten am Stammsitz Menden und im ungarischen Werk in Bugyi bei Budapest. Den Fortbestand von OBO als Familienunternehmen hat Ulrich Bettermann durch die Gründung von Stiftungen nach Liechtensteiner Recht langfristig gesichert.

Seine Aktivitäten entfaltet er seit Jahr und Tag nicht nur im Business, sondern er bringt es auch dank fein geknüpftem Netzwerk und sozialem Engagement immer wieder in die Schlagzeilen. Er hat viele prominente Freunde in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, aber auch das wöchentliche Tennis mit seinen Mendener Freunden versucht er seit 50 Jahren nie zu verpassen. Ein Geschenk der Natur hat ihm die Jagd, seine große Leidenschaft, bei der diesjährigen Hirschbrunft in seinem ungarischen Revier schon gemacht. Dort konnte Ulrich Bettermann Anfang September einen reifen Weltrekordhirsch erlegen. Eingeweihte Nimrode werden wissen, was 16,3 Kilogramm Geweihgewicht bedeuten. Bettermanns Freude ist zwar ungetrübt, aber die Trophäe darf er nicht behalten. Das Original des Prachtexemplars ging direkt ins ungarische Nationalmuseum nach Budapest.