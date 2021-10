„Exzellente Unterhaltung"

LG Electronics: TikTok Smart-TV-App und Disney+ auf webOS verfügbar

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 21.10.2021

LG bringt die soziale Videoplattform TikTok auf ihre Fernseher. Zusätzlich werden bis Ende dieses Jahres eine Reihe von Premium-Content-Diensten zu webOS hinzugefügt, darunter Disney+, Pandora, HBO Max und SLING TV, die für „exzellente Unterhaltung" sorgen sollen, wie der Hersteller verspricht. (© LG Electronics)

Mit dem aktuellen Firmware-Update bringt LG Electronics (LG) die soziale Videoplattform TikTok auf ihre webOS-Fernseher. Zusätzlich sollen bis Ende dieses Jahres eine Reihe von Premium-Content-Diensten zu webOS hinzugefügt werden, darunter Disney+, Pandora, HBO Max und SLING TV.

„Die webOS-Plattform von LG ist benutzerfreundlich und bietet eine Vielzahl von Funktionen wie Sprachsuche und -steuerung, integrierte KI-Algorithmen sowie einfache Konnektivität. Dank der LG Magic Remote mit ihrer Point-and-Click-Oberfläche, den intuitiven Bedienelementen und integrierter Spracherkennung ist die Bedienung äußerst komfortabel.“, verspricht der Hersteller. Zudem kann man über die Plattform auf eine Vielzahl von Inhalten zugreifen, darunter Netflix, YouTube, Amazon Prime Video und LG Channels.

TikTok

Ab sofort können Nutzer der TV-Geräte die TikTok App auf der webOS-Plattform herunterladen. Mit rund 800 Millionen monatlich aktiven Nutzern gehört TikTok zu den beliebtesten Social-Media-Plattformen weltweit. Die App zeigt unterschiedlichste Videos: Von Comedy, Spielen, Heimwerken bis hin zu Essen, Sport oder Memes.

Mit der App will LG die lustigen Inhalte ins eigene Wohnzimmer bringen. Sie ist Teil des aktuellen Firmware-Updates und ab sofort für alle OLED- und NanoCell-Geräte des 2021er (webOS 6.0) und 2020er (webOS 5.0) LG TV-Lineups verfügbar. Damit ergänzt LG das Angebot an Smart-TV-Apps auf seiner webOS-Plattform. In den kommenden Monaten wird die TikTok-App auch für TV-Geräte, die mit webOS 4.5 ausgestattet sind, verfügbar sein, verspricht der Hersteller.

Disney+

Disney+ wird ebenfalls auf Fernsehern mit webOS in allen Märkten verfügbar sein, in denen der Dienst derzeit angeboten wird. Disney+ ist gefüllt mit familienfreundlichen Inhalten, von beliebten Klassikern bis hin zu Original-Spielfilmen, Shows und Dokumentationen von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic. Disney+ ist ebenfalls die Heimat von Originalserien der Marvel Studios, WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, Loki und der ersten Zeichentrickserie What If…?.

Weitere Originalprogramme auf Disney+ sind in diesem Jahr das filmische Konzerterlebnis Happier than Ever: A Love Letter to Los Angeles von Billie Eilish, sowie Dug Days, eine neue Serie, die auf dem Disney- und Pixar-Hit Up aus dem Jahr 2009 basiert, und The Book of Boba Fett, ein spannendes Star Wars-Abenteuer, das am 29. Dezember Premiere feiert.