Fake-Shop Detector entlarvt Online-Betrüger

Innovation aus Österreich

Fake-Shops im Internet werden zahlreicher und zugleich schwieriger zu erkennen. Unterstützung beim Aufspüren der Onlinebetrüger soll ab sofort die Betaversion des Fake-Shop Detector bieten. Die in Österreich entwickelte Anwendung untersucht im Internetbrowser, ob es sich um seriöse oder betrügerische Onlineshops handelt. Nutzer können sich nun an der Testphase beteiligen.

Der Fake-Shop Detector, entwickelt vom AIT Austrian Institute of Technology, dem Österreichischen Institut für angewandte Telekommunikation (ÖIAT) und X-Net Services, ist ab sofort in einer Beta-Version verfügbar: User, die das Tool installieren, werden in Echtzeit vor Fake-Shops gewarnt bzw. können weiter einkaufen, wenn der Detector grünes Licht gibt. Der Fake-Shop Detector ist ab sofort für die Internet-Browser Firefox, Edge und Chrome auf www.fakeshop.at zum Download verfügbar. Mobile Nutzer können Onlineshops in der Watchlist Internet-App www.watchlist-internet.at oder unter www.fakeshop.at/shopcheck überprüfen.