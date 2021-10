Glänzende Aussichten

Neueröffnung von EP:Licht Loidl

Hintergrund | 2 | | Wolfgang Schalko | 22.10.2021

Regionalleiter Erich Theuermann (li.)und ElectronicPartner-GF Michael Hofer gratulierten Firmenchefin Edeltraud Loidl zum gelungenen Umbau des Standorts.

Hell erleuchtet, einladend und ein großzügiges Platzangebot: Das Betriebsgebäude von EP:Licht Loidl präsentiert sich am neuen Standort in der Grazer Straße in Pinkafeld in strahlendem Glanz. Auf über 1.200 Quadratmetern Fläche ist ein modernes Elektrogeschäft samt Büros für Projektleiter der Gewerke Elektro und HKLS (Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär), eine Service- und Reparaturwerkstätte für Elektrogeräte sowie ein Lager für Elektro-Installationsmaterial entstanden.

„Das Schmuckstück unseres neuen Betriebsgebäudes ist die 500 Quadratmeter große Verkaufsfiliale“, freut sich Firmenchefin Edeltraud Loidl. „Das bestehende Gebäude ist komplett umgebaut und modern ausgestattet worden, alles schön übersichtlich und top eingerichtet. Hier gleich einmal ein großes Dankeschön an ElectronicPartner für die tolle Unterstützung, dank der wir unseren Traum einer Neueröffnung so gelungen umsetzen konnten! Unser Verkaufsteam kümmert sich zusätzlich kompetent und freundlich um alle Wünsche unserer Kunden – getreu dem Motto ‚Unser Service macht den Unterschied‘!“

An den Eröffnungstagen am 1. und 2. Oktober haben sich zahlreiche Kunden eingefunden, um sich bei tollen Eröffnungspreisen, Vorführungen, Verkostungen und einem großen Gewinnspiel von der neuen Filiale überzeugen zu lassen. „Auch wir sind von dem neu eröffneten Standort von EP:Licht Loidl hellauf begeistert“, so Michael Hofer, Geschäftsführer von ElectronicPartner Austria. „Der neue Standort präsentiert sich modern, vielfältig und nachhaltig, was uns ein besonderes Anliegen ist. Wir arbeiten bereits seit vielen Jahren auf einer sehr vertrauensvollen und wertschätzenden Ebene mit EP:Licht Loidl, und sind stolz und dankbar, den gemeinsamen erfolgreichen Weg auch weiterhin beschreiten zu dürfen. Mit dieser Neueröffnung heben wir unser Miteinander auf das nächste Level.“

Die Mitarbeiter rund um Edeltraud Loidl präsentieren sich als eingespieltes Team, dessen wichtigstes Anliegen die umfassende Erfüllung und Ausführung der Wünsche ihrer Kunden ist. „Bei uns ist der Kunde wirklich König“, schmunzelt Edeltraud Loidl zufrieden. „Meine Mitarbeiter gehen auf alle Wünsche sorgfältig ein und bemühen sich darum, diese auch umzusetzen. Wir sind ein wichtiger Arbeitgeber in der Region, und man spürt bei uns deutlich, dass das ganze Team aufeinander eingespielt ist und jeden Tag jeder Einzelne von uns sein Bestes gibt.“ Ihr besonderer Dank gilt auch Erich Theuermann, der als Regionalleiter die Neueröffnung von EP:Licht Loidl von Anfang an begleitet hat: „Er hat mir wirklich, wirklich sehr geholfen, ich bin begeistert von so viel Engagement!“, ist Edeltraud Loidl sichtlich zufrieden. „Vom Grundriss bis hin zur gelungenen Produktpräsentation hat uns Herr Theuermann hilfreich zur Seite gestanden, ein großes Dankeschön noch mal an dieser Stelle!“

Das neue Betriebs- und Verkaufsgebäude von EP:Licht Loidl ist nachhaltig gebaut: Auf dem Dach ist eine Photovoltaikanlage installiert, die nahezu den gesamten Energiebedarf abdeckt, der Außen- wie der Innenbereich des Gebäudes ist komplett mit LED-Beleuchtung ausgestattet. Vier Elektro-Tankstellen, davon zwei für Kunden vor dem Gebäude, sorgen für optimale Nutzungsmöglichkeiten von Elektro-Mobilität. „Nachhaltigkeit ist definitiv ein Zukunftsthema, das uns jetzt schon bewegt“, ist Geschäftsführer Michael Hofer überzeugt. „Wir sind stolz darauf, mit unseren Mitgliedern bereits jetzt entscheidende Meilensteine im Sinne der Umwelt zu setzen, und gemeinsam einen ‚grünen‘ Weg einzuschlagen.“