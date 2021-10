Zwei Nachwuchskräfte starten „grüne” Ausbildung

Energy3000 solar wird Lehrbetrieb

Photovoltaik Energiezukunft | 0 | | Wolfgang Schalko | 25.10.2021

Premiere bei Energy3000 solar: Seit Anfang Oktober ist das PV-Systemhaus offiziell ein Lehrbetrieb. Im Zuge dieses Engagements haben gleich zwei Nachwuchskräfte ihre Ausbildung zum Großhandelskaufmann bzw. zur Großhandelskauffrau begonnen.

Die 16-jährige Vivien Sophie Marusak hat im Oktober eine Lehre als Großhandelskauffrau begonnen. Für „Vivi”, wie sie von Freunden und Kollegen genannt wird, lag die Bewerbung bei Energy3000 solar auf der Hand, ist sie doch schon länger sehr an „grüner” Energie und allem, was dazugehört, interessiert. In ihrer Freizeit schraubt die technik-affine Neo-Photovoltaikerin an Autos, geht gerne Eislaufen und greift auch immer wieder einmal zu einem Buch.

Mit Kenneth Neuhauser wird ein weiterer Lehrling zum Großhandelskaufmann ausgebildet. Auch ihn hat das Interesse an erneuerbaren Energiequellen auf Energy3000 aufmerksam werden lassen und vom Start weg hat er das familiäre Betriebsklima sowie den respektvollen, kollegialen Umgang im Unternehmen zu schätzen gelernt. Seine Freizeit verbringt der 21-Jährige vorzugsweise in der Natur – beim Fischen, Campen oder Wandern mit Freunden.

„Lehrlinge und Nachwuchskräfte sind unsere Zukunft – wir freuen uns sehr auf die spannende Zeit”, blickt Energy3000-Geschäftsführer Christian Bairhuber der neuen Rolle als Lehrlingsbetrieb erwartungsvoll entgegen.