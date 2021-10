Neue Natur-Doku und spannender Krimi-Channel

Samsung baut seine Streaming-Plattform aus

Multimedia | 0 | | Dominik Schebach | 25.10.2021

SamsungTV Plus erhält Zuwachs: Ab sofort bietet der neue Kanal „Muystery Krimi“ packende Inhalte rund um Kriminalfälle und übernatürliche Phänomene. Auf dem seit dem Sommer verfügbare Kanal „Wilder Planet“ ist wiederum in naher Zukunft eine spannende Naturdokumentation mit David Attenborough abrufbar.

„Seit dem Start von SamsungTV Plus in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben wir kontinuierlich geprüft, wie wir unser Programmangebot erweitern und weiterentwickeln können, um unseren TV Plus-Zuschauerinnen und Zuschauern ein breitgefächertes Content-Angebot garantieren zu können“, erklärt Benedikt Frey, DACH Business Development Lead Samsung TV Plus. „Wir freuen uns außerordentlich, die Zuschauerinnen und Zuschauer nun mit unserem eigenen „Mystery Krimi“ Kanal begeistern und hochwertige Dokumentationen auf Samsungs „Wilder Planet“ Kanal zeigen zu können. Dies ist ein weiterer großer Schritt in der Entwicklung von Samsung TV Plus, da wir unser Angebot in dem Unterhaltungssektor immer weiter ausdehnen wollen.“

Samsung TV Plus ist ab dem Modelljahr 2016 auf allen Samsung TV-Modellen vorinstalliert. Nutzerinnen und Nutzer, die sich für den Kauf eines Samsung Smart TVs entscheiden, erhalten damit automatisch Zugriff auf den Streaming-Dienst. Auf über 90 unterschiedlichen Kanälen bietet Samsung TV Plus ein vielfältiges Programm rund um Nachrichten, Kinderprogramm, Sportübertragungen sowie Serien und Spielfilme, ohne dass sich Nutzerinnen und Nutzer dafür registrieren oder ein Abonnement abschließen müssen. Um weiterhin Entertainment auf anspruchsvollem Niveau anzubieten, erweitert Samsung seinen kostenlosen Streamingdienst TV Plus kontinuierlich um weitere Features und Inhalte.

Nachdem Samsung TV Plus seit kurzem auch auf ausgewählten Galaxy Smartphones und Tablets verfügbar ist, können sich passionierte Film- und Serien-Fans nun auf neuen Content freuen. So erscheint schon bald auf dem Kanal „Wilder Planet“ die Doku „Die Superkolonie – Waldameisen ganz groß“ mit David Attenborough. Vertrieben wird die Doku von Off The Fence. Der „Wilder Planet“-Kanal von Samsung TV Plus ist ausschließlich in der DACH-Region verfügbar und erfreut sich laut Samsung großer Beliebtheit, seit er am 14. Juli 2021 auf Sendung ging. Die neue Dokumentation „Die Superkolonie – Waldameisen ganz groß“ wird sich da nahtlos in das Programm des Kanals einreihen.

Ganz neu im Programm ist der „Mystery Krimi“-Kanal, der sich mit packenden Geschichten über Kriminalfälle, übernatürliche Phänomene und mysteriöse Vorkommnisse beschäftigt. Neben einer Vielzahl von Produktionen sind unter anderem die Science-Fiction Serie „4400 – Die Rückkehrer“ und das Mystery-Highlight „Medium“ mit Patricia Arquette verfügbar. Beide Serien werden international von ViacomCBS Global Distribution Group vertrieben. Auch die Filmreihe „Jeff Jackson“, die Abenteuerserie „The Libriarians“ und „Republic of Doyle –“ von Palatin Media sind Teil des Kanals.