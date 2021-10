BaByliss Trend Report

BaByliss präsentiert die angesagtesten Haartrends der Saison

Kleingeräte Hintergrund | 0 | | Julia Jamy | 27.10.2021

BaByliss präsentiert in seinem aktuellen Trend Report die angesagtesten Haartrends der Saison. (© BaByliss)

Der Beautyspezialist BaByliss hat in seinem aktuellen Trend Report die angesagtesten Frisurentrends des Jahres zusammengetragen. Dabei finden Männer wie Frauen die coolsten Looks der Saison, wie BaByliss verspricht.

BaByliss hat mit den internationalen Botschaftern Syd Hayes, Paul Percival und Jody Taylor gesprochen und präsentiert in seinem aktuellen Trend Report die angesagtesten Haartrends der Saison. So haben die von Brigitte Bardot inspirierten Curtain Bangs dank Sängerin Jennifer Lopez oder Model Heidi Klum dieses Jahr ihr großes Comeback gefeiert und der Wavy Pushback, getragen von Harry Styles, ist die neue It-Frisur vieler jungen Männer, wie der Beautyspezialist verrät.

Beach Waves

Der absolute Must-Have Look der Influencer und Stars. „Dies ist ein Look, der stark aus den 90ern stammt und im Moment überall zu sehen ist. Im Gegensatz zum klassischen Kreppeisen heißt es hier: weniger ist mehr“, empfiehlt Syd Hayes, BaByliss Europe Ambassador. Für diesen Look empfiehlt der Profi das Deep Waves Welleneisen von BaByliss, welches die perfekte Textur kreieren soll.

Short Cuts

Der Lockdown hat laut Trend Report den Mut zum Experimentieren gefördert und kürzere Styles wurden zum Mega-Trend. Buzz Cuts und Co. wurden zudem nicht mehr nur bei Männern gesehen – auch Frauen konnten dieses Jahr mit kurzen Haarschnitten überzeugen. „Der Super-X Metal Haarschneider oder der Crew Cut Design-Haarschneider sind die perfekte Wahl für diesen Look.“, sagt der Beautyspezialist.

Curtain Bangs

„Die 70er Jahre erobern weiterhin die aktuellen Modetrends und auch die 1970er inspirierten Haartrends sind kaum noch von unseren Pinterest-Boards und Instagram-Feeds wegzudenken. Besonders um die beliebten Curtain Bangs kommt kaum einer vorbei. Mit der AirStyle1000 Warmluftbürste kann der Pony ganz easy gleichzeitig getrocknet und gestylt werden, sodass dieser das Gesicht mit dem perfekten Schwung framt.“, verspricht BaByliss

The Diana Bob

„Ich denke, der moderne ‚Diana Bob’ wird ein großer Trend für 2022 – weniger klassischer Bob und mehr aufgelockerte Kanten mit viel Textur“, so Hayes. „Der Schlüssel zu diesem Style sind die Wellen im „undone“-Look. Der Titanium Brilliance Waves Lockenstab ist perfekt, um deinem Haar die gewünschte Textur verleihen“. Durch die ovale Form soll der Lockenstab natürliche Wellen kreieren.