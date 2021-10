Höchster Komfort mit ein oder zwei Bildschirmen

LG stellt die Ergo-Monitore der zweiten Generation vor

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 27.10.2021

LG stellt die Ergo-Monitore der zweiten Generation vor. Die Monitore LG Ergo Dual und LG Ergo Single sollen durch maximale Verstellbarkeit, einfache Installation und außergewöhnliche IPS-Bildqualität mit QHD-Auflösung überzeugen. (© LG Electronics)

Mit den neuen Monitoren der LG Ergo-Serie will LG Electronics (LG) neue Maßstäbe in Sachen Produktivität, Benutzerkomfort und Flexibilität am Arbeitsplatz setzen: Die Monitore LG Ergo Dual und LG Ergo Single sollen durch maximale Verstellbarkeit, einfache Installation und außergewöhnliche IPS-Bildqualität mit QHD-Auflösung überzeugen.

LG entwickelte nach eigenen Angaben seine Ergo-Serie, um ein „überragendes Bildschirmerlebnis mit höherem ergonomischem Komfort“ zu bieten. Die Serie wurde vor einem Jahr erstmals vorgestellt. Jetzt sollen die Modelle der zweiten Generation den Nutzern noch mehr Komfort und Vielseitigkeit durch verbesserte Höhen- und Schwenkverstellbarkeit bieten. „So wird das Teilen des Bildschirms mit anderen und das Arbeiten im Stehen einfacher denn je.“, sagt LG. Beide Monitore lassen sich laut Hersteller um 335 Grad drehen.

Bewegungsspielraum

Die Monitore sollen unter anderem durch einen größeren Bewegungsspielraum überzeugen. Mit zwei 27-Zoll-Displays kann der LG Ergo Dual in unterschiedlichen Konfigurationen aufgestellt werden, z.B. nebeneinander im Querformat, ein Display im Hoch- und das andere im Querformat, beide vertikal gestapelt oder in entgegengesetzte Richtungen ausgerichtet. Das 32-Zoll-Display des LG Ergo Single ist laut Hersteller ideal für Benutzer, die einen großen Arbeitsbereich bevorzugen.

Hoher Benutzerkomfort

Außerdem sollen sowohl das Doppel- als auch das Einzelmodell durch einfache Installation überzeugen. Die Gelenkarme lassen sich ohne Schrauben an Schreibtischen und Tischplatten bis zu einer maximalen Dicke von 75 Millimetern befestigen. Darüber hinaus können beide LG Ergo-Monitore einen Laptop über die USB-C One Cable Solution aufladen, während der Ergo Dual auch eine Verkettung von Displays über DisplayPort ermöglicht.

„Die 2021 LG Ergo-Modelle sind fortschrittliche Workstation-Lösungen, die ein Höchstmaß an Flexibilität mit allen Display-Funktionen bieten, die fortgeschrittene Anwender heute benötigen“, sagt Jang Ik-hwan, Senior Vice President und Head of IT Business Unit der LG Electronics Business Solutions Company: „Sowohl der Ergo Dual als auch der Ergo Single bieten ein Höchstmaß an Benutzerkomfort, eine erstklassige IPS-Bildqualität und eine Reihe nützlicher Funktionen, die unsere Kunden von den Premium-Monitoren von LG gewohnt sind.“

Die neue LG Ergo-Serie wird im Frühjahr 2022 in Österreich eingeführt.