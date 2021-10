Die Scheu vor dem Onlinemöbelkauf nehmen

OTTO-Möbel erstmals physisch präsent

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 27.10.2021

Onlinehändler OTTO macht seine Heimtextilien und Möbel nun live erlebbar in einem Haas Fertighaus in Vösendorf.

OTTO Österreich möchte Kunden die Scheu vor dem Onlinemöbelkauf nehmen und gleichzeitig seine Positionierung sowie die Wahrnehmung als Living-Anbieter forcieren. Aus diesem Grund stattet die Unito-Marke im Musterhauspark in Vösendorf, der Blauen Lagune, ein komplettes Haas-Familienhaus mit Einrichtungsgegenständen aus und möchte das Wohn-Sortiment somit haptisch erlebbar machen. Mehr als 200 ausgewählte Möbel, Heimtextilien und Dekorationsgegenstände sollen an Ort und Stelle stellvertretend für eine halbe Million Artikel aus dem OTTO Living-Sortiment stehen.

Über den Stoff einer Couch streichen, das Holz eines Kastens berühren oder auf einem Stuhl probesitzen: Das alles fehle dem Onlinemöbelkauf aus Sicht (noch) skeptischer Konsumenten, wie OTTO Österreich feststellte. Immer bessere Produktbeschreibungen, detailgetreuere Artikelbilder, ausführlichere Bewertungen und kostenlose Stoffmuster sollen dabei helfen, diese Scheu abzubauen. Doch OTTO Österreich geht nun noch einen Schritt weiter und möchte der am Thema Wohnen interessierten Zielgruppe Möbel, Heimtextilien sowie Dekorationsgegenstände „zum Greifen nahe“ bringen. Soll heißen: „Durch die Zusammenarbeit mit dem oststeirischen Unternehmen Haas Fertighaus und der Ausstattung eines kompletten Familienhauses im Musterhauspark ‚Blaue Lagune‘ in Vösendorf wird das Wohn-Sortiment der UNITO-Marke haptisch erlebbar. Es freut uns sehr, dass wir durch diese Maßnahme erstmals physisch mit OTTO-Möbeln präsent sind. Es passiert immer wieder, dass Kunden total erstaunt sind, was es alles zum Thema Wohnen bei uns gibt. Durch die Zusammenarbeit mit Haas sind wir zum einen direkt an der am Thema Wohnen interessierten Zielgruppe dran und können zeigen, was wir als Möbelhändler draufhaben. Zum anderen bieten wir Kunden die Möglichkeit, unser Living-Sortiment auch in Echt zu sehen sowie zu erleben – und können ihnen so die mögliche Scheu vor dem Onlinemöbelkauf nehmen“, erklärt Harald Gutschi, Sprecher der Geschäftsführung der UNITO-Gruppe, in deren Portfolio sich OTTO Österreich befindet. Robert Frischer, Geschäftsführer von Haas Fertighaus, sieht durch die Kooperation beide Partner gestärkt: „In unserem Musterhaus in der ,Blauen Lagune‘ sind die OTTO-Möbel perfekt in Szene gesetzt. Dadurch wird sowohl den Möbeln als auch unserem Haas-Haus Leben eingehaucht. Kunden bekommen ein sofortiges Gefühl dafür, wie ihr zukünftiges Leben in einem unserer Familienhäuser aussehen könnte.“

„Onlinemöbelmarkt wächst noch stärker als E-Commerce-Branche allgemein“

Dass Kunden immer öfter online Möbel kaufen wollen und werden, belegen aktuelle Zahlen, wie Gutschi berichtet: „Der Onlinehandel allgemein legte seit Ausbruch der Corona-Pandemie um +20% zu, die Produktkategorie Möbel sowie Einrichtung sticht hier aber noch einmal hervor und wächst im Langzeitvergleich mit +40% rund doppelt so stark.“

Dieses veränderte Konsumverhalten spiegle sich auch im aktuellen Geschäftsverlauf von OTTO Österreich wider: „Im direkten Warengeschäft mit Kunden (Vertriebsumsatz) legte man im Living-Sortiment – bei Möbeln, Haushaltswaren, Heimtextilien – in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2021/22 im Vergleich zum Rekord-Vorjahr noch einmal um +13,2% zu“, so Gutschi. Um das Angebot zum Thema Wohnen für die aktuell rund 770.000 Kunden von OTTO Österreich noch vielfältiger und nachhaltiger zu machen, werde sukzessive am Ausbau des Sortiments gearbeitet. Eine halbe Million Living-Artikel finden Konsumenten zurzeit auf ottoversand.at – „rund 80.000 davon sind nachhaltige Produkte“, wie der Unito GF ergänzt.

Augmented Reality, Liveshopping und Content-Produktion

Wie Harald Gutschi anmerkt, sei die Ausstattung des Haas-Hauses in Vösendorf nur eine von vielen Maßnahmen der Marke OTTO Österreich, um „noch besser auf die Bedürfnisse der Kunden beim Möbelkauf eingehen“ zu können. „Wir prüfen gerade viele weitere Möglichkeiten – ganz egal, ob das jetzt Augmented Reality ist oder Liveshopping. Aber auch das OTTO-Haas-Haus wird ständig weiterentwickelt, mit saisonalen Artikeln ergänzt und für Content-Produktion genutzt.“