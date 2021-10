Gute Besucherzahlen im ausgebuchten Design Center Linz

Smart Automation Austria: Erwartungen übertroffen

E-Technik | 0 | | Wolfgang Schalko | 27.10.2021

Knapp 6.000 Fachbesucher – rund 20% weniger als bei der letzten Prä-Corona-Ausgabe 2019 – werteten Veranstalter und Aussteller als „vollen Erfolg” für die Smart Automation 2021. (© RX Austria & Germany / FRB Media_Daniel Fabbro)

Vergangene Woche wurde das Design Center Linz wieder zur Automatisierungs-Drehscheibe Österreichs. Drei Tage – Vom 19.–21. Oktober – präsentierten die 152 Aussteller den 5.947 Fachbesuchern die gesamte Bandbreite der Automatisierung.

„Die Smart hat einmal mehr gezeigt, dass der persönliche Austausch durch nichts zu ersetzen ist“, sagt Barbara Leithner, COO von RX Austria & Germany. „Es ist schön zu sehen, wie intensiv die Gespräche nach so langer Zeit der vornehmlich virtuellen Kommunikation verlaufen sind.“ Christine Kosar, Head of Operations, freut sich über die Solidarität der Aussteller: „Auch angesichts der vielerorts prall gefüllten Auftragsbücher ist es derzeit keine Selbstverständlichkeit, auf einer Messe aufzutreten. Unser aufrichtiger Dank gilt daher unseren Partnern, die uns die Treue gehalten haben.“

Umfassendes Sicherheitskonzept

Voraussetzung für die Durchführung der Smart war ein strenges Sicherheits- und Hygienekonzept. Alle an der Messe Beteiligten waren voll registriert und wurden lückenlosen 3G-Kontrollen unterzogen. Hinzu kamen zahlreiche Möglichkeiten zur Händedesinfektion, eine hochfrequente Reinigung von Oberflächen und ständiger Frischluftaustausch im gesamten Bereich und viele weitere Maßnahmen.

Messe war auch Kundenwunsch

Dass die Teilnahme an der Messe durchaus kein Selbstläufer war, bestätigt Peter Janda, Head of Division Measurement & Analytics bei ABB Österreich: „Wir haben die Entscheidung, in diesem Jahr mit einer unserer Divisionen vertreten zu sein, im Sommer durchaus mit Bauchweh getroffen. Ausschlaggebend war das Feedback unserer Kunden im Vorfeld – von denen kamen durchwegs positive Rückmeldungen.“ Manfred Brandstetter, Head of Factory Automation CEE, Siemens, sagt: „Natürlich gab es im Vorfeld auch skeptische Stimmen, aber die Entscheidung für die Durchführung der Smart war definitiv richtig. Unsere Erwartungen wurden deutlich übertroffen.“

„Der beste Tag ever“

Besonders erfreut zeigen sich die Aussteller über die hohe Qualität der Gespräche. „Die Zahl der Fachbesucher war nach meiner Beobachtung in diesem Jahr besonders hoch“, so Wolfgang Weidinger, Geschäftsführer von Weidmüller Österreich, „und die Gespräche gingen mehr in die Tiefe als sonst.“ Ähnlich Thomas Lutzky, Geschäftsführer von Phoenix Contact Österreich: „Aus den intensiven Gesprächen haben sich bereits vielfältige neue Projekte und Follow-up-Termine ergeben. Und das alles in einer tollen Stimmung, die die aktuelle Boom-Phase der gesamten Industrie widerspiegelt.“ Armin Pehlivan, Geschäftsführer von Beckhoff Österreich, spricht von einer „hervorragenden Messe“ und einem „Rekord an Leads“. Von „echten Tasks – mit konkreten Terminen dahinter – und zahlreichen Neukontakten“ spricht auch Peter Janda von ABB. „Ich habe selbst schon viele Smart Automations erlebt, aber der Mittwoch war definitiv der beste Tag ever!“