Promotion fürs Weihnachtsgeschäft angelaufen

HD Austria: Viele Gewinner und Start der neuen Kampagne

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 29.10.2021

Beim Winter-Gewinnspiel winken den HD Austria Partner-Händlern wieder attraktive Preise. (© HD Austria)

Kürzlich wurden die Gewinner des HD Austria Herbst-Gewinnspiels ermittelt, bei dem ein Pannonia Genuss-Wochenende den Hauptpreis bildete. Das Händler-Gewinnspiel für das 4. Quartal, bei dem ein Wellness-Urlaub in einem Falkensteiner Hotel winkt, ist bereits angelaufen – ebenso wie die neue Weihnachtsaktion samt großer Werbekampagne und eine neue Sodexo Gutscheinaktion.

Beim Herbst-Gewinnspiel, das von 1.7. bis 30.9.2021 lief, durften sich folgende HD Austria Partner-Händler freuen:

1. Preis: Pannonia Genuss-Wochenende – ein Wochenende für zwei in Neusiedl am See inkl. Ferrari California und zwei Abendessen im „Das Fritz“ Shopping im Designer Outlet Parndorf: Red Zac Brunmüller in 3361 Aschbach

2. Preis: 3x je 2 köstliche Geschenkboxen von Bauernladen: Wieser GmbH in 9170 Ferlach, Expert Bruckner in 3363 Ulmerfeld-Hausmening, Red Zac Mörth in 2136 Laa/Thaya

3. Preis: 3x je 50 Euro Cineplexx-Geschenkboxen: Stadtwerke Imst in 6460 Imst, EP:Hus in 9100 Völkermarkt, Elektro Haumtratz in 4901 Niederottnang

Seit 1. Oktober (und noch bis 31. Dezember) läuft das Winter-Gewinnspiel, bei dem es folgende Preise zu gewinnen gibt:

1. Preis: Wellness-Urlaub in einem Falkensteiner Hotel Ihrer Wahl

2. Preis: Intersport-Gutschein im Wert von 400 Euro

3. Preis: 3 x „Best of Scheiblhofer“ in der Holzkiste

Virtuelle Gewinnlose gibt’s sowohl für gekaufte HD Austria SAT-Module als auch für verkaufte HD Austria Pakete. Außerdem wird die Bestellung von HD Austria SAT-Modulen zusätzlich mit Sodexo Geschenkpässen belohnt:

5 SAT-Module = € 10 Gutschein

10 SAT-Module = € 25 Gutschein

20 SAT-Module = € 60 Gutschein

Und natürlich gibt es auch weiterhin bis zu 60 Euro Provision für jeden neuen HD Austria Kunden.

Weihnachtssaison eingeläutet

Darüber hinaus hat HD Austria gerade seine neue Promotion für das Weihnachtsgeschäft gestartet: Im Aktionszeitraum gibt es das HD Austria Plus Paket um 9,90 Euro statt 14,90 Euro pro Monat. Zusätzlich erhalten Kunden bei Anmeldung im Aktionszeitraum großartige Filme und Serien 12 Monate gratis on Demand zum Streamen. Im HD Austria Kombi Paket (im Aktionszeitraum um 14,90 statt 19,90 Euro pro Monat erhältlich) sind die Filme und Serien dauerhaft on Demand abrufbar. Seit Mitte September sind bei HD Austria ausgewählte Streaming-Angebote aus der europäischen CANAL+ Familie sowie auch von STARZPLAY und National Geographic verfügbar – in Summe hunderte neue Serien und Filme, darunter Serien-Hits wie der Politthriller „Les Sauvages“, Golden Globe- und Emmy-prämierte Serien wie „Killing Eve“ und „Normal People“, die auf Nick Hornbys Kult-Roman basierende Serie „High Fidelity“ oder das viel gelobte „It’s A Sin“.

Die neue HD Austria Plus Aktion wird ab 1. November von einer breiten TV-, Online- und POS-Kampagne unterstützt. Den neuen TV-Spot gibt’s gleich hier zu sehen: