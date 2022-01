Espressomaschine und Milchaufschäumer im ETM-Test

Zwei Testsiege für WMF

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 23.12.2021

Die WMF Lumero Espresso Siebträger-Maschine überzeugte – neben dem WMF Lumero Milchaufschäumer – in einer Testung des ETM-Testmagazins. (Fotos: WMF)

Die WMF Lumero Espresso Siebträger-Maschine und der Lumero Milchaufschäumer heimsten bei Vergleichstests des ETM Testmagazins, Ausgabe 01/2022, jeweils einen Testsieg ein. In der Kategorie kompakte Espressomaschinen bekam die WMF Lumero Espresso Siebträger-Maschine die Note „sehr gut“, ebenso wie der WMF Lumero Milchaufschäumer in der Kategorie elektrische Milchaufschäumer.

Fünf kompakte Espressomaschinen stellte das ETM Testmagazin für die Ausgabe 01/2022 auf den Prüfstand. Testsieger wurde die WMF Lumero Espresso Siebträger-Maschine mit der Bewertung „sehr gut“ (92,0%). „Es ist ausgesprochen simpel, mit diesem Modell einen nach allen Maßstäben ansprechenden Espresso herzustellen: Mühelos lässt sich eine starke Extraktionszeit von 23 Sekunden erreichen; anschließend kann der Espresso eine größtenteils makellose Crema vorweisen“, beurteilen die Tester. „Besonders hervorzuheben ist der Doppelbezug, bei dem sich zwei Espressi mit identischem Volumen gleichzeitig beziehen lassen“, heißt es weiter als Fazit.

In der gleichen Ausgabe ist der Test von acht elektrischen Milchaufschäumern erschienen. Auch in diesem Testfeld überzeugte mit dem Lumero Milchaufschäumer ein weiteres Produkt der Marke WMF als Testsieger – ebenfalls mit einer „sehr guten“ Bewertung (92,6%). „Dieses Modell ist imstande, aus wirklich allen Arten von Milch und Milchalternativen Milchschaum von einer in allen Sphären exquisiten Qualität herzustellen: Dieser enthält immer wieder eine erlesene Struktur, während die ihn durchwebenden Poren von einheitlich-maßvoller Größe sind. Bedienen lässt sich das Modell mühelos, wobei in diesem Kontext vor allem das mit 95 cm viel Spielraum bei der Wahl des Abstellorts erschließende Stromkabel zu erwähnen ist“, so das Testfazit.

WMF Lumero Espresso Siebträger-Maschine

Die WMF Lumero Espressomaschine ist als traditionelle Pumpen-Espressomaschine konzipiert, sie verfügt über einen Druck von 15 Bar, ein integriertes, manuelles Dampfsystem für cremigen Milchschaum, heiße Milch oder heißes Wasser sowie ein Thermoblock-Wärmesystem für

die optimale Zubereitungs-Temperatur. Das Modell präsentiert sich im WMF-typischen Cromargan® matt und mit edler LED-Beleuchtung durch WMF Ambient Light.

Die WMF Lumero Espresso Siebträger-Maschine ist zu einem UVP von 239,99 Euro verfügbar.

WMF Lumero Milchaufschäumer

Der kabellose WMF Lumero Milchaufschäumer ist mit vier unterschiedlichen und per LED-Display einfach auswählbaren Programmen ausgestattet. Das Gerät kann neben Milchschaum eine Vielfalt an weiteren Spezialitäten zubereiten: Cremig weicher oder fester Milchschaum für Cappuccino und Latte Macchiato, kalter Milchschaum für Frappé, Cocktails, Eiskaffee und Desserts sowie – ganz klassisch – heiße Milch für Milchkaffee, Kakao, heiße Schokolade oder Cortado.

Der WMF Lumero Milchaufschäumer ist zu einem UVP von 104,99 Euro verfügbar.