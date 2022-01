Fan Edition

Galaxy S21 FE 5G: Samsung baut auf seine Stärken

Dominik Schebach | 05.01.2022 | 0 |

Mit dem Galaxy S21 FE 5G rundet Samsung seine derzeitig Top-Serie ab. (© Samsung)

Mit der Fan Edition rundet Samsung seine Galaxy S21-Serie ab. Das Galaxy S21 FE 5G soll mit viel Leistung, einem auffälligen Design sowie seiner professionellen Kamera in Kombination mit großer Ausdauer überzeugen. Das Galaxy S21 FE 5G bietet zudem einen verbesserten Nachtmodus und eine Dual-Recording-Funktion, bei der das Geschehen vor und hinter der Kamera festgehalten werden kann.

„Wir bei Samsung konzentrieren uns darauf, die neuesten mobilen Innovationen noch mehr Menschen zugänglich zu machen„, so Marvin Peters, Director Mobile bei Samsung Österreich. „Die Resonanz auf das Galaxy S20 FE- und Galaxy S21-Lineup hat unsere Erwartungen übertroffen. Deshalb haben wir beim Galaxy S21 FE 5G den gleichen Ansatz verfolgt und es mit den Premium-Funktionen ausgestattet, die für unsere treuen Galaxy-Fans am wichtigsten sind.“

Das beginnt beim „Contour-Cut-Design“, bei dem das Kameragehäuse nahtlos in den Rahmen des Galaxy S21 FE 5G übergeht. Verfügbar ist das nahc IP68 geschützte Gerät in vier Farboptionen (Oliv, Lavendel, Weiß und Graphit) und ist mit einem eleganten Haze-Finish versehen. Bei den inneren Werten setzt Samsung auf denselben leistungsstarken Prozessor, der bereits in der Galaxy S21 Serie zum Einsatz kommt. Damit kommen Gamerinnen und Gamer sowie Streamerinnen und Streamer auf ihre Kosten, vor allem auch in Kombination mit dem 6,4-Zoll FHD+ Dynamic AMOLED Display mit 120 Hz Bildwiederholungsrate. Das Galaxy S21 FE 5G ist mit einer 25-W-Superschnellladefunktion für seinen 4500 mAh-Akku ausgestattet, sodass dieser in nur 30 Minuten um mehr als 50 % aufgeladen wird.

Highlight: Kamera

Das Galaxy S21 ist für seine ausgezeichnete Kamera bekannt, und auch das Galaxy S21 FE 5G verfügt über diese Profi-Features, mit denen es gestochen scharfe, lebensechte Fotos macht. Dazu bringt das Smartphone eine Dreifach-Kamera mit 12 MP Ultra-Weitwinkel, 12 MP Weitwinkel sowie 8 MP Tele-Objektiv mit. Außerdem verfügt es über einen verbesserten Nachtmodus im Vergleich zum Galaxy S20 FE. Dank der fortschrittlichen 32-MP-Frontkamera des Galaxy S21 FE 5G können die Nutzerinnen und Nutzer hochwertige Selfies mit ihren besten Freundinnen und Freunden machen. Anschließend können die erweiterten KI-Funktionen zur Gesichtsoptimierung verwendet werden, um alle perfekt ins Bild zu setzen. Mit der Dual-Recording-Funktion können die Nutzerinnen und Nutzer das Geschehen vor und hinter ihnen über das Display mitverfolgen. Einfach die Aufnahme starten, und die Kamera nimmt die Ansichten von beiden Objektiven gleichzeitig auf.

Als Betriebssystem ist Android 12 installiert. Dieses hat Samsung mit seiner Benutzeroberfläche One UI 4 kombiniert. Das Galaxy S21 FE 5G ist mit einem neuen Datenschutz-Dashboard ausgestattet, das die Sicherheits- und Datenschutzeinstellungen an einem Ort vereint und die Nutzung von One UI 4 auf dem Galaxy S21 FE 5G ebenso nahtlos wie sicher macht. Das Samsung Galaxy S21 FE 5G ist laut Samsung ab 11. Jänner 2022 über Samsung.com, Mobilfunkanbieter und Online-Händler erhältlich. Die Verfügbarkeit ist je nach Markt unterschiedlich.