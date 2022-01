Editor's Choice Vorerst kein Lockdown aber 2G-Nachweis wird verbindlich

Neue Corona-Maßnahmen bringen 2G-Kontrollpflicht für den Handel

Hintergrund Die Branche | 0 | | Dominik Schebach | 06.01.2022

In Zukunft muss der Handel nicht nur über die Einhaltung der Schutzmaßnahmen am POS wachen, sondern auch den 2G-Status seiner Kunden kontrollieren. (© Schebach)

Nach den heutigen Beratungen von Bund, Ländern und der Corona-Kommission GECKO hat die Bundesregierung neue Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie vorgestellt. Um die Verbreitung der jüngsten Omicron-Variante des Virus zu verlangsamen, wurden u.a. auch verbindliche Kontrollen des 2G-Nachweises im Handel angekündigt. Die Bundessparte Handel will diese Maßnahmen mittragen, wenn damit ein weiterer Lockdown verhindert werde.

Gelten sollen diese Maßnahmen ab der kommenden Woche, wobei hier die entsprechende Verordnung noch abzuwarten ist. Trotzdem muss sich auch der Handel auf eine neue Situation einstellen. Die Bundesregierung geht jedenfalls laut Bundeskanzler Karl Nehammer von einer sprunghaften Steigerung der Infektionszahlen mit all den verbundenen Schwierigkeiten aus. „Wir müssen deswegen alles tun, um einen zukünftigen Lockdown zu verhindern„, erklärte deswegen Nehammer. Dies erfordere ein frühzeitiges Gegensteuern, wie eben durch 2G-Kontrollen im Handel. Betroffen von der Maßnahme sind alle Handelsbetriebe, welche nicht die Güter des täglichen Bedarfs abdecken. Spätestens bei der Kassa muss es demnach eine Kontrolle des 2G-Nachweises gben. Zudem soll die Einhaltung der Maßnahmen verstärkt kontrolliert werden. Betriebe, welche nicht die Maßnahmen einhalten, könnten demnach in Zukunft auch gesperrt werden.

Gleichzeitig gibt es neue Quarantäneregeln: In Zukunft wird nicht mehr zwischen K1 – und K2-Personen unterschieden. Dreifach geimpfte Personen werden dafür nicht mehr als Kontaktpersonen erfasst. Andererseits wird der Grüne Pass für doppelt geimpfte nur noch sechs Monate gelten. Zudem soll es strengere Schutzmaßnahmen geben. Dazu gehört eine FFP2-Maskenpflicht im Freien z.B. an Plätzen, an denen der 2-Meter-Abstand nicht einzuhalten ist. Außerdem soll Home-Office zur Regel werden.

Bundessparte: Handel muss offen bleiben

„Der heimische Handel ist äußerst vielfältig: Die Kontrollen der 2G-Nachweise müssen maßvoll und praktikabel durchführbar sein und zwar in allen Geschäftsgrößen und -formen, von der kleinen Boutique bis zum großen Einkaufszentrum“, betont Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel. „Die Betriebe des Handels, aber auch jene in der Gastronomie oder der Freizeitwirtschaft müssen offen bleiben. Alles andere wäre für die Unternehmen nicht mehr zu verkraften.“

Deshalb müssten den Betrieben unterschiedliche Möglichkeiten zur Kontrolle eingeräumt werden. Auch die „Bändchenlösung“, wie sie in Teilen Deutschlands praktiziert wird, sieht Trefelik als mögliche Variante. Damit Kunden in Einkaufszentren oder -straßen nicht von jedem Shop einzeln überprüft werden müssen, erhalten diese nach einmaliger Kontrolle des 2G-Status und der Identität ein Bändchen, das in weiterer Folge für den Einkauf als 2G-Nachweis dient. Dieses könnte von den Gemeinden, Stadtmarketingorganisationen, in Einkaufszentren und -straßen oder von Testzentren ausgegeben werden. Auch über eine begrenzte Gültigkeit von beispielsweise einem Monat ließe sich diskutieren.

„Es darf zu keiner eklatanten Ungleichbehandlung und Wettbewerbsverzerrung mit Betrieben kommen, die unter anderem Güter des täglichen Bedarfs anbieten und deshalb keine Kontrollen durchführen müssen“, betont Trefelik: „Deshalb müssen die Kontrollen sowohl für die Kunden als auch die Betriebe rasch, ohne großen Aufwand und praktikabel durchführbar sein. Das ist ein Gebot der Fairness.“