Head of Product and Marketing Management

Robert Merl neu bei Gorenje

Hausgeräte | 1 | | Stefanie Bruckbauer | 10.01.2022

Robert Merl ist neuer Head of Product and Marketing Management bei Gorenje Österreich.

Das Team von Gorenje Österreich hat Zuwachs bekommen. Robert Merl ist neuer Head of Product and Marketing Management.

Robert Merl übernimmt bei Gorenje Österreich die Rolle als Head of Product and Marketing Management. Der gebürtige Steirer bringt langjährige Branchenerfahrung mit, so war er mehrere Jahre als Head of Product Management im Haushaltsgerätebereich bei Samsung Electronics tätig.