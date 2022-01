2. bis 6. Oktober 2022

Neuer Termin: Light + Building Autumn Edition 2022

Energiezukunft E-Technik | 0 | | Julia Jamy | 11.01.2022

Die Light + Building Autumn Edition findet vom 2. bis 6. Oktober 2022 in Frankfurt am Main statt. (© Messe Frankfurt Exhibition GmbH/ Petra Welzel)

Aufgrund der pandemischen Lage rund um Covid-19 verschiebt die Messe Frankfurt die Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik in den Herbst 2022. Jetzt steht das neue Datum fest: Die Light + Building Autumn Edition findet vom 2. bis 6. Oktober 2022 in Frankfurt am Main statt.

Die Light + Building gilt als wichtigstes internationales Branchentreffen für Architekten, Industrie, Handwerk, Handel und Planer. Aufgrund des Pandemiegeschehens wurden bereits im Dezember Gespräche mit Kunden und Kooperationspartnern geführt, um Alternativen zum März-Termin zu prüfen. „Wir haben die Bedenken unserer Partner sehr ernst genommen und natürlich auch die unternehmerischen Chancen und Risiken abgewogen. Erfreulicherweise ist es uns gelungen, einen attraktiven Herbsttermin zu finden und durch interne Umplanung für die Light + Building zu ermöglichen. Damit bleibt es bei der Aussicht auf einen starken, internationalen Branchenstart 2022 in Frankfurt“, erklärt Wolfgang Marzin, Vorsitzender Geschäftsführer der Messe Frankfurt.

Für die Light + Building Autumn Edition bleibt das hybride Konzept bestehen. Neben dem internationalen Branchentreffpunkt in Frankfurt ist die Teilnahme über die digitale Plattform Light + Building Digital Extension möglich.