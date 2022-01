simpliTV startet mit neuem CMO ins Jahr 2022

Patrick Preissl hat im Juli 2000 sein Studium im Bereich Business Administration mit Marketing- Schwerpunkt an der Webster Universität mit dem Titel „Bachelor of Arts“ abgeschlossen. Die letzten Jahre seiner beruflichen Laufbahn hat er Teams im Bereich Marketing und eCommerce in verschiedenen Unternehmen wie paysafecard und Mediashop geleitet. Zuletzt arbeitete er bei myWorld.com als Marketing Director, wo er sich stark auf die Themen Online Marketing und eCommerce fokussierte.